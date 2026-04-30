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Ella es Luna, la bella hija de reconocido actor colombiano Gregorio Pernía: ¿quién es?

Gregorio Pernía sacó a la luz una fotografía en sus redes de su bella hija Luna Pernía, quien es tendencia por su belleza y talento.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es Luna, la bella hija de reconocido actor colombiano Gregorio Pernía: ¿quién es?
¿Quién es la bella hija de Gregorio Pernia? | Foto: Canal RCN

El nombre de Gregorio Pernia se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales por ser un reconocido actor colombiano, quien ha tenido la oportunidad de participar en importantes producciones, sino que también, al demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

Además, el actor se ha destacado por mantener informados a sus seguidores sobre todos los sucesos que realiza en su vida cotidiana, en especial, por el nacimiento de Gregorio Jr., su hijo menor.

Así también, el actor ha dividido una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales al compartir una fotografía junto a su bella hija, Luna.

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¿Quién es Luna, la bella hija del actor colombiano Gregorio Pernía?

Es clave mencionar que Gregorio Pernía se ha destacado en tener una especial conexión con sus seguidores por todos los detalles que realiza en su vida cotidiana, en especial, por presumir a sus hijos en sus redes sociales.

Ella es Luna, la bella hija de reconocido actor colombiano Gregorio Pernía: ¿quién es?
Ella es Luna Pernía, quien divide opiniones. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Gregorio compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de ocho millones de seguidores, una fotografía de su bella hija Luna, expresándole las siguientes palabras:

“Mi muñeca, te amo, Luna Pernía”, agregó Gregorio en la descripción de la publicación.

Sin duda, esta fotografía ha generado una gran variedad de interacciones a través de las distintas plataformas digitales al mostrar el rostro y parecido a sus padres.

¿Quién es y a qué se dedica Luna Pernía, hija del reconocido actor?

Tras la reciente fotografía que Gregorio compartió de su hija Luna, varios internautas han generado múltiples comentarios mediante las distintas plataformas digitales sobre a lo que se dedica la joven.

En la actualidad, Luna Pernía cuenta con más de 710 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram en donde se refleja que es una reconocida bailarina y actriz, quien ha tenido la oportunidad de adquirir gran visibilidad.

Ella es Luna, la bella hija de reconocido actor colombiano Gregorio Pernía: ¿quién es?
A esto se deidica Luna Pernía. | Foto: Canal RCN

Así también, Luna se ha destacado por se una reconocida creadora de contenido digital quien mantiene informados a sus seguidores frente a todo lo que hace en su vida cotidiana, en especial, por seguir el linaje de su padre, quien es un reconocido actor colombiano, quien ha participado en varias producciones.

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