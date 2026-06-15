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Juanda Caribe emitió comunicado tras terminar con Sheila: "No pretendo convencer a nadie"

Juanda Caribe se pronunció luego de hablar con Sheila tras salir de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juanda Caribe tras ruptura con Sheila
Juanda Caribe confirma que está soltero/Canal RCN

El cantante y comediante Juanda Caribe emitió un comunicado en sus redes sociales sobre su situación sentimental luego de tantas preguntas al respecto después de haber salido de La casa de los famosos Colombia.

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¿Juanda Caribe está soltero?

El artista reveló a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, un mensaje a sus fanáticos confirmando su soltería al confesar que ya habló con su expareja, Sheila.

jaunda caribe sobre su solteria

Comentó que después de todo lo que ha vivido en los últimos meses, considera importante expresar con claridad que actualmente y des hace algún tiempo está soltero.

Continuó señalando que decidió compartir dicho comunicado porque entiende que alrededor de su vida se han generado rumores, interpretaciones y muchas versiones.

"No pretendo convencer a nadie de nada, pero sí dejar claro aquello que corresponde a mi realidad. Hoy estoy enfocado en mi crecimiento personal, en mi trabajo y en seguir construyendo una versión de mí mismo", dijo.

Agregó que continúa avanzando con la convicción de que siempre se puede crecer, corregir y esforzarse por ser mejor.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su hija?

"Hay algo que permanece intacto y nunca cambiará: mi compromiso como padre. Mi hija seguirá siendo la prioridad más grande de mi vida, y cada paso que dé estará guiado por el amor, la responsabilidad y el ejemplo que quiero dejarle", añadió.

Puntualizó que ve esta nueva etapa de su vida con serenidad y respeto, sin aferrarse del pasado, pero sin cerrar a la posibilidad de que cuando sea el momento correcto la vida le permitir construir una nueva historia.

juanda caribe tendria algo con mariana zapata

Muchos mencionaron que, esas palabras estarían haciendo referencia a su cercanía con la influenciadora Mariana Zapata, con quien expresó en varias entrevistas que se encuentran conociéndose en su realidad, dejando la puerta abierta de un posible romance.

Finalmente, agradeció a quienes lo siguen apoyando en su proceso y en cada paso que da en su carrera profesional.

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Por ahora, sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con su vida sentimental y sus respectivos proyectos después del reality.

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