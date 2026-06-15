Juanda Caribe confirmó que se mudará a Medellín, ¿dará el siguiente paso con Mariana Zapata?

Luego de que el hermano menor de Mariana Zapata sorprendiera al asegurar que Juanda Caribe era su cuñado, el creador de contenido volvió a llamar la atención al confirmar que se mudará a Medellín. La noticia avivó aún más las especulaciones sobre su vínculo con la influenciadora y el rumbo que estaría tomando su relación.

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¿Juanda Caribe se mudará a Medellín?

Durante un reciente en vivo realizado a través de su cuenta oficial de TikTok, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juanda Caribe reveló que su estancia en Medellín durante los últimos días le ha hecho replantearse varios aspectos de su vida, entre ellos la posibilidad de mudarse de manera definitiva a la capital antioqueña.

Mariana Zapata y Juanda Caribe serían novios: hermano de la influencer lo confirmó. (Foto Canal RCN).

Esta revelación se conoció poco después de que el hermano menor de Mariana Zapata confirmara abiertamente que él ya era cuñado de Juanda Caribe.

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Según comentó el creador de contenido, durante su estadía en Medellín ha identificado múltiples oportunidades de crecimiento, además de sentirse muy bien recibido por los habitantes de la ciudad, razones que lo han llevado a considerar la posibilidad de establecerse allí.

“Veo una ciudad pujante, que obviamente eso lo sabemos todos los colombianos, y una ciudad con muchas oportunidades. Entonces sí lo estoy analizando y viendo todo lo que podamos desarrollar desde aquí”.

¿Juanda Caribe se irá a vivir junto a Mariana Zapata en Medellín?

Tras estas declaraciones, numerosos internautas comenzaron a preguntarse si el creador de contenido planea vivir junto a Mariana Zapata. Frente a las especulaciones, Juanda Caribe reveló que recientemente estuvo viendo una propiedad que llamó su atención. Aunque no confirmó si ya la tomó en arriendo, sí aseguró que dará más detalles en los próximos días.

Mariana Zapata y Juanda Caribe desatan rumores de romance tras reciente en vivo. (Foto: Canal RCN)

“Yo antes de ayer estuve viendo una propiedad que me gustó, entonces esperen noticias”.

Mientras tanto, las reacciones no se han hecho esperar y muchos de sus seguidores ya especulan sobre un posible futuro de Juanda Caribe en Medellín junto a Mariana Zapata. Ahora, los fanáticos de ambos creadores de contenido permanecen atentos a las próximas noticias que él prometió revelar.