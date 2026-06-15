Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juanda Caribe confirmó que se mudará a Medellín, ¿dará el siguiente paso con Mariana Zapata?

La mudanza de Juanda Caribe a Medellín despertó una duda entre sus seguidores: ¿vivirá con Mariana Zapata?

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juanda Caribe se mudará a Medellín
Juanda Caribe se mudará a Medellín. (Foto Canal RCN | Freepik)

Luego de que el hermano menor de Mariana Zapata sorprendiera al asegurar que Juanda Caribe era su cuñado, el creador de contenido volvió a llamar la atención al confirmar que se mudará a Medellín. La noticia avivó aún más las especulaciones sobre su vínculo con la influenciadora y el rumbo que estaría tomando su relación.

Artículos relacionados

¿Juanda Caribe se mudará a Medellín?

Durante un reciente en vivo realizado a través de su cuenta oficial de TikTok, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juanda Caribe reveló que su estancia en Medellín durante los últimos días le ha hecho replantearse varios aspectos de su vida, entre ellos la posibilidad de mudarse de manera definitiva a la capital antioqueña.

Mariana Zapata y Juanda Caribe serían novios: hermano de la influencer lo confirmó
Mariana Zapata y Juanda Caribe serían novios: hermano de la influencer lo confirmó. (Foto Canal RCN).

Esta revelación se conoció poco después de que el hermano menor de Mariana Zapata confirmara abiertamente que él ya era cuñado de Juanda Caribe.

Artículos relacionados

Según comentó el creador de contenido, durante su estadía en Medellín ha identificado múltiples oportunidades de crecimiento, además de sentirse muy bien recibido por los habitantes de la ciudad, razones que lo han llevado a considerar la posibilidad de establecerse allí.

“Veo una ciudad pujante, que obviamente eso lo sabemos todos los colombianos, y una ciudad con muchas oportunidades. Entonces sí lo estoy analizando y viendo todo lo que podamos desarrollar desde aquí”.

Artículos relacionados

¿Juanda Caribe se irá a vivir junto a Mariana Zapata en Medellín?

Tras estas declaraciones, numerosos internautas comenzaron a preguntarse si el creador de contenido planea vivir junto a Mariana Zapata. Frente a las especulaciones, Juanda Caribe reveló que recientemente estuvo viendo una propiedad que llamó su atención. Aunque no confirmó si ya la tomó en arriendo, sí aseguró que dará más detalles en los próximos días.

El gesto y la frase que hicieron creer a muchos que Mariana Zapata y Juanda Caribe estarían juntos.
Mariana Zapata y Juanda Caribe desatan rumores de romance tras reciente en vivo. (Foto: Canal RCN)

“Yo antes de ayer estuve viendo una propiedad que me gustó, entonces esperen noticias”.

Mientras tanto, las reacciones no se han hecho esperar y muchos de sus seguidores ya especulan sobre un posible futuro de Juanda Caribe en Medellín junto a Mariana Zapata. Ahora, los fanáticos de ambos creadores de contenido permanecen atentos a las próximas noticias que él prometió revelar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Papás de Mariana Zapata sobre Juanda Caribe Mariana Zapata

Papás de Mariana Zapata revelaron qué opinan de que su hija tenga una relación con Juanda Caribe

Los padres de Mariana Zapata se sinceraron sobre la posibilidad de que la influencer tenga un noviazgo con Juanda Caribe.

Revelan detalles del estado de Johanna Fadul tras fuerte choque múltiple Johanna Fadul

Johanna Fadul sufrió choque múltiple: esto se sabe sobre su estado de salud

Johanna Fadul generó preocupación tras un accidente de tránsito con varios vehículos involucrados.

hermana de alexa torrex sobre tebi bernal y alejandra salguero La casa de los famosos

¿Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, buscó a Alexa Torrex?, esto dijo la hermana de la influencer

Hermana de Alexa Torrex hizo reveladoras confesiones contra Tebi Bernal y Alejandra Salguero.

Lo más superlike

Esto dijo la mamá de la joven que murió en salto extremo en Brasil Viral

Mamá de la joven que falleció tras salto extremo en Brasil rompió el silencio: esto dijo

La madre de la joven que murió tras realizar un salto extremo en Brasil habló por primera vez luego de la tragedia.

Hija mayor de Yeison Jiménez cumplió 15 años Yeison Jiménez

Hija mayor de Yeison Jiménez cumplió 15 años: Lina Jiménez hizo emotiva confesión

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo