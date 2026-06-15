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Hermano de Mariana Zapata confirmó que ella y Juanda Caribe son novios | VIDEO

El hermano de Mariana Zapata habría confirmado la relación de la influenciadora y Juanda Caribe y todo quedó en video.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Mariana Zapata y Juanda Caribe serían novios: hermano de la influencer lo confirmó
Mariana Zapata y Juanda Caribe serían novios: hermano de la influencer lo confirmó. (Foto Canal RCN).

Juanda Caribe y Mariana Zapata continúan dando de qué hablar en redes sociales, especialmente ahora que ambos influenciadores comparten juntos en Medellín. En medio de los rumores sobre su relación, el hermano menor de la paisa habría dejado al descubierto que, al parecer, ya son novios.

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¿Juanda Caribe y Mariana Zapata oficializaron su relación sentimental?

Semanas después de que La casa de los famosos Colombia llegara a su fin y dejara como ganador a Alejandro Estrada, Mariana Zapata y Juanda Caribe decidieron continuar su amistad fuera del reality para conocerse un poco más.

El gesto y la frase que hicieron creer a muchos que Mariana Zapata y Juanda Caribe estarían juntos.
Mariana Zapata y Juanda Caribe desatan rumores de romance tras reciente en vivo. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, con el paso de los días, el acercamiento entre ambos creadores de contenido comenzó a generar rumores en redes sociales sobre una posible relación sentimental. Aunque todo parecía tratarse de especulaciones, un reciente video que comenzó a circular en plataformas digitales dejó entrever que dichos rumores podrían ser ciertos.

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Durante su participación en una importante feria de belleza, Mariana Zapata estuvo acompañada por Juanda Caribe, quien asistió para apoyarla en su stand. En el video que circula en redes se observa al creador de contenido preguntándole al hermano menor de la paisa cuál era el vínculo que tenía con él, a lo que el niño respondió que era su cuñado.

La respuesta del menor generó de inmediato reacciones entre los seguidores de ambos influenciadores, quienes interpretaron el comentario como una confirmación de que Mariana Zapata y Juanda Caribe ya habrían oficializado su noviazgo.

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Vale la pena destaca que ni Mariana Zapata ni Juanda ha confirmado de manera oficial que mantengan una relación amorosa, por lo que todo continúa siendo objeto de especulación entre sus seguidores.

¿Cómo reaccionaron los fans de Mariana Zapata y Juanda Caribe ante su posible noviazgo?

El video en el que el hermano menor de Mariana Zapata llamó "cuñado" a Juanda Caribe no pasó desapercibido entre los seguidores de ambos creadores de contenido. Tras la difusión de las imágenes, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y emoción por el posible romance, con usuarios que aseguraron que les gustaría ver a la pareja oficializar su relación.

“Todos queremos esa relación”, “jajajaja, los niños no dicen mentiras”, “que viva la familia Muñoz Zapata”, “El cuñado lo quiere a Juanda los queremos mucho team blue”, “ojala se nos conceda el milagrito”, “Eso está bueno juanda Caribe Esa pareja se ve bonita”, fueron algunos de los comentarios.

Juanda Caribe hizo inesperada revelación sobre el amor
Juanda Caribe no cerró las puertas al amor. (Foto/ Canal RCN)
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