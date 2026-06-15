Tebi Bernal rompió el silencio sobre Alexa Torrex: "yo no ilusioné a nadie"

El modelo Tebi Bernal se pronunció sobre su situación con Alexa Torrex, donde se mostró bastante molesto por los comentarios que ha recibido alrededor de su distancia con la cucuteña luego de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocida actriz colombiana; meses atrás había pedido ayuda económica

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Alexa Torrex?

El paisa realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde aprovechó para hablar por primera vez sobre algunos temas en los que ha estado envuelto tras salir de La casa de los famosos Colombia.

El influenciador aprovechó para aclarar que él sí habló con Alexa Torrex sobre lo que estaba pasando entre ellos luego de terminarse el programa, donde acordaron quedar como buenos amigos.

"Yo sí hablé con Alexa en Bogotá, todo súper bien, tranquilo y aquí en Medellín también le dije conversemos esto, se conversaron las cositas de manera muy responsable y hasta donde yo sabía todo había quedado bien", dijo.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Ella es la esposa de Julián Quiñones, el colombiano que hizo el primer gol del Mundial 2026

Señaló que, no entiende por qué Alexa Torrex dijo que no habían hablado y a partir de allí surgieron tantas críticas al respecto.

"Después de eso yo le dije 'usted está en la buena conmigo o en la mala' y ella me dijo 'ni en la buena ni en la mala' y hasta ahí quedó con la conversa. Yo no ilusioné a nadie, ya me están mam*ndo con el tema, ustedes crearon una historia bonita dentro del reality y en realidad sí, hubo una vinculación, una atracción, de proteger a la persona y eso es con lo que uno se queda", agregó.

Indicó que más allá del reality hay cosas en las que los dos son muy diferentes.

"Hay que tener un cuidado con uno mismo. Mis emociones estaban mis cargadas y decirle algo a una persona bajo esas emociones sí sería ilusionar (...) es que ustedes lo llevan a un punto que si no es como ustedes dicen es malo", añadió.

Artículos relacionados Mundial de fútbol ¿Los Simpsons predicen la final del Mundial 2026 en curioso capítulo?

¿Tebi Bernal y Alexa Torrex no tendrán una relación?

Ambos dejaron en claro a sus fanáticos que su romance solo se quedó en el juego, pues afuera el paisa no quiso tener una relación con la cucuteña, por lo que, ella indicó que prefirió estar enfocada en sus proyectos.