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Sale a la luz nuevo video de la joven que falleció tras salto extremo en Brasil

En redes sociales se difundió un video relacionado con el caso de la joven que falleció en Brasil tras un salto extremo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Impactante video revela nuevos detalles del salto extremo que terminó en tragedia en Brasil
Impactante video revela nuevos detalles del salto extremo que terminó en tragedia en Brasil. (Foto Freepik).

Un nuevo video de la joven que falleció tras realizar un salto extremo en Brasil comenzó a circular en redes sociales, generando reacciones entre los internautas. Las imágenes muestran momentos relacionados con el caso que ha captado la atención de miles de personas alrededor del mundo.

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¿Qué muestra el nuevo video sobre la muerte de la joven que falleció tras un salto extremo en Brasil?

Un nuevo video sobre el caso de María Eduarda Rodríguez de Freitas, de 21 años, quien falleció poco después de ser lanzada por dos hombres durante un salto de ‘bungee jumping’ en el municipio de Limeira, en el estado de São Paulo, Brasil, se dio a conocer y rápidamente se volvió viral.

Tragedia en Brasil: mujer falleció durante un salto de 'bungee jumping'
Tragedia en Brasil: mujer falleció durante un salto de 'bungee jumping'. (Foto referencia Freepik).

En las imágenes se observan nuevas perspectivas del lamentable hecho, en las que se aprecia el momento exacto en que la joven es sostenida por dos hombres sobre sus brazos, con ayuda de un tercero, antes de ser lanzada al vacío. Allí se evidencia que la cuerda estaba en el suelo y no estaba sujeta a ella.

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Asimismo, en el video también se ve el instante en que el cuerpo de la joven impacta contra el suelo y queda inmóvil.

El caso continúa generando gran conmoción en redes sociales, donde el video ha reavivado las dudas sobre las condiciones en las que se realizó la actividad y ha impulsado llamados a esclarecer lo ocurrido.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de la joven tras un salto extremo en Brasil?

El incidente se registró en horas de la mañana del pasado sábado 13 de junio, alrededor de las 10:00 a. m. hora local, en un viaducto situado en la ruta turística de senderismo Ponte do Esqueleto, en el estado de São Paulo.

Según reportes, varias personas que estaban en la zona intentaron brindarle asistencia inmediata sin éxito y poco después, los equipos médicos que llegaron al punto confirmaron el fallecimiento de la mujer.

De acuerdo con el reporte preliminar, las lesiones sufridas fueron de extrema gravedad y le causaron un politraumatismo.

El video que muestra los últimos segundos de una mujer en un 'bungee jumping' en Brasil
El video que muestra los últimos segundos de una mujer en un 'bungee jumping' en Brasil. (Foto Freepik).
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