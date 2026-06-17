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Maluma se entró a la cancha para abrazar a jugador de Colombia previo a su debut contra Uzbekistán

Maluma causó revuelo al entrar a la cancha y saludar con un emotivo abrazo a un jugador colombiano en el Mundial 2026.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Maluma se entró a la cancha para abrazar a jugador de Colombia
Maluma se entró a la cancha para abrazar a jugador de Colombia previo a su debut contra Uzbekistán (Foto VALERIE MACON / AFP) (Foto GRANT HALVERSON / AFP)

Maluma volvió a demostrar su apoyo a la Selección Colombia durante el Mundial 2026. Antes del compromiso frente a Uzbekistán, el cantante apareció en el estadio y protagonizó un momento que generó conversación entre quienes seguían la previa del encuentro.

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¿A qué jugador de la Selección Colombia abrazó Maluma?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Maluma ha compartido en diferentes ocasiones mensajes de respaldo a la Selección Colombia durante la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, en esta oportunidad llamó la atención por una serie de fotografías y videos en los que apareció dentro del estadio, minutos antes del debut del equipo nacional frente a Uzbekistán.

Además de publicar un mensaje en el que expresó su fe en el equipo colombiano, el artista también mostró el encuentro que tuvo con uno de los futbolistas más reconocidos del plantel: Juan Fernando Quintero.

Maluma ingresó a la cancha para abrazar a Juan Fernando Quintero
Maluma ingresó a la cancha para abrazar a Juan Fernando Quintero (Foto Ian Maule / AFP)

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¿Cómo fue el encuentro entre Maluma y Juan Fernando Quintero?

En el video compartido por Maluma se observa el momento en que el cantante y el futbolista se encuentran dentro del escenario deportivo.

Al verse, ambos se acercan rápidamente y se saludan inicialmente con un choque de puños. Posteriormente, intercambian un abrazo y sostienen una breve conversación mientras continúan caminando por la cancha.

La despedida también quedó registrada en las imágenes publicadas por el artista, quien le dio un beso en la cabeza al jugador antes de continuar su recorrido por el estadio.

El momento generó reacciones entre los seguidores de ambas figuras, quienes destacaron la cercanía que evidenciaron durante el encuentro previo al partido entre Colombia y Uzbekistán.

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¿En qué posición juega Juan Fernando Quintero en la Selección Colombia?

Juan Fernando Quintero juega como mediocampista ofensivo en la Selección Colombia. Desde ahí se encarga de organizar el ataque y generar opciones de gol.

¿En qué posición juega Juan Fernando Quintero en la Selección Colombia?
Juan Fernando Quintero juega como mediocampista en la Selección Colombia / (Foto de AFP)

En la Selección suele compartir o disputar ese lugar con jugadores como James Rodríguez y Jorge Carrascal, quienes también cumplen funciones creativas en el mediocampo.

Actualmente, Quintero milita en River Plate de Argentina y ha hecho parte de los procesos recientes de la Selección Colombia bajo la dirección de Néstor Lorenzo, siendo una de las opciones para la zona ofensiva del equipo.

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