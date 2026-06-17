Colombia derrotó a Uzbekistán en su debut mundialista: así fue la reacción de Luis Díaz

La Selección Colombia debutó en el Mundial 2026 después de ocho años de ausencia y lo hizo con una importante victoria frente a Uzbekistán en su primer partido del torneo.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo comenzó su participación con el pie derecho y consiguió sumar sus primeros tres puntos, un resultado que llena de ilusión a los hinchas de cara a los próximos encuentros de la fase de grupos.

Tras el pitazo final, la alegría de los jugadores no tardó en hacerse evidente dentro y fuera del terreno de juego, donde celebraron el importante resultado obtenido en este inicio de la Copa del Mundo.

¿Cuánto quedó Colombia vs. Uzbekistán?

La Selección Colombia se impuso 3-1 sobre Uzbekistán en su estreno por el Grupo K del Mundial 2026.

El primer gol del encuentro fue obra de Daniel Muñoz, quien definió con éxito luego de una asistencia de Luis Díaz. Minutos después, el guajiro también apareció en el marcador y anotó el segundo tanto colombiano tras recibir un pase de Gustavo Puerta.

En los últimos minutos del compromiso, Jaminton Campaz sentenció el resultado con el tercer gol de la Tricolor, asegurando así la victoria en el debut mundialista.

Por su parte, Uzbekistán logró anotar un gol durante el compromiso, aunque no le alcanzó para evitar la derrota.

Con este resultado, la Tricolor suma sus primeros tres puntos en la competencia y comienza con buen paso su camino en busca de avanzar a la siguiente fase del torneo.

Ahora, el equipo nacional deberá concentrarse en sus próximos compromisos, que serán decisivos para definir su posición en el Grupo K.

El siguiente desafío será frente a República Democrática del Congo, partido programado para el 23 de junio, mientras que cerrará la fase de grupos enfrentando a Portugal el 27 de junio, en un encuentro que podría definir el liderato de la zona.

Daniel Muñoz abrió el marcador para la Tricolor en su debut mundialista (Foto Yuri CORTEZ / AFP)

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¿Cómo celebró Lucho Díaz la victoria de Colombia?

Luis Díaz fue uno de los jugadores más emocionados tras la victoria de Colombia en su debut mundialista frente a Uzbekistán.

El delantero guajiro, quien tuvo participación clave en el compromiso, se mostró muy alegre al finalizar el encuentro y celebró junto a sus compañeros el importante triunfo que le dio a la Tricolor sus primeros tres puntos en el Mundial 2026.

Asimismo, el guajiro fue considerado como el jugador del partido, luego de ser protagonista directo en el resultado, al anotar el segundo gol y dar la asistencia del primer tanto de la Selección Colombia en este debut mundialista.

Luis Díaz habló en entrevista y se mostró muy feliz por el resultado conseguido junto a sus compañeros.

El jugador guajiro expresó que se siente contento por haber podido aportar al equipo y ayudar a que la Selección lograra el resultado esperado en este primer partido del Mundial 2026.

Díaz también aseguró que el grupo llegó con la mentalidad de ganar como fuera posible, y que ahora se enfocarán en seguir mejorando con los planes del técnico Néstor Lorenzo.

Además, el atacante destacó lo especial del momento al señalar que sintió una buena sensación al debutar en su primer Mundial, un sueño cumplido en su carrera deportiva.