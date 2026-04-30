Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, se pronunció por el embarazo de la actriz

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na nueva reacción se sumó a la conversación digital tras confirmarse el embarazo de Lina Tejeiro. En esta ocasión, fue Claudia Serrato, su manager y amiga, quien compartió un mensaje que llamó la atención en redes.

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¿Cómo confirmó Lina Tejeiro su embarazo en redes sociales?

La actriz Lina Tejeiro confirmó que está esperando su primer hijo a través de un video publicado en sus redes sociales. En el contenido, compartió reflexiones sobre la maternidad y el proceso que atraviesa actualmente, revelando cómo ha cambiado su perspectiva frente a esta nueva etapa.

El anuncio se dio luego de varios días en los que circularon versiones sobre su posible embarazo. Con esta publicación, la actriz decidió responder directamente a los rumores, mostrando imágenes de su rutina y fragmentos en los que habla sobre lo que implica este momento en su vida personal.

Lina Tejeiro comparte detalles sobre su embarazo / (Foto del Canal RCN)

El video tuvo una amplia difusión en plataformas digitales, donde diferentes cuentas lo replicaron y generaron conversación. Los internautas afirmaron que el mensaje permitió comprender mejor la decisión de Lina Tejeiro de hacer pública esta noticia, así como la manera en que eligió comunicarla.

Además, el contenido incluyó escenas en las que se le ve interactuando con su entorno cercano, lo que aportó un contexto adicional sobre cómo está recibiendo este nuevo moemnto. Esto hizo que la publicación se posicionara rápidamente entre los temas más comentados.

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¿Qué mensaje compartió la manager de Lina Tejeiro tras el embarazo?

Tras la confirmación, la manager de Lina Tejeiro también reaccionó a través de redes sociales con un comentario que generó múltiples respuestas entre los seguidores. Se trata de Claudia Serrato, quien ha trabajado de cerca con la actriz y mantiene una relación cercana con ella.

En su mensaje, expresó que siente un profundo cariño por ella y por su entorno, señalando que son una de sus motivaciones para mantenerse bien.

También afirmó que estará presente en esta etapa y manifestó su alegría por asumir el rol de “tía”, cerrando con una felicitación y la intención de acompañarla en este proceso.

“Te amo. Los amo. Son una de mis razones poderosas de querer estar sana. Aquí estaré siempre para ustedes y amo ser la tía Clau. Felicidades, vamos a disfrutar esta etapa”.

Además, a través de sus historias, también felicitó a la actriz y reiteró el cariño que le tiene, expresando la alegría que le generó la noticia.

Los internautas señalaron que el mensaje refleja el respaldo que Claudia Serrato le brinda a Lina Tejeiro en este momento. Además, la forma en la que se refirió a sí misma como “tía Clau” generó comentarios sobre la cercanía que mantienen.