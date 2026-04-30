Carla Giraldo reveló detalles de su relación con Cristina Hurtado; ¿qué contó?

La relación entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado volvió a ser tema de conversación. Esta vez, la presentadora de La casa de los famosos Colombia llamó la atención al revelar nuevos detalles de su relación.

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¿Cuál es la historia entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado?

La historia entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado se remonta al estreno de La casa de los famosos Colombia en 2024, cuando ambas asumieron el rol de presentadoras.

Desde los primeros episodios, algunos televidentes percibieron una dinámica distinta entre ellas, marcada por intervenciones separadas y momentos en los que no coincidían en pantalla.

En redes recuerdan a Carla Giraldo y Cristina Hurtado / (Foto del Canal RCN)

Con el avance del programa, estas percepciones se trasladaron a redes sociales, donde los internautas comenzaron a hablar de una posible distancia. Tiempo después, Cristina confirmó en entrevistas que su relación con Carla era “nula”, dejando claro que no existía un vínculo personal más allá del trabajo.

Por su parte, Carla Giraldo también ha reconocido que no hubo afinidad entre ambas. Según dijo, aunque existieron intentos por adaptarse a la dinámica grupal, cada una manejó su espacio de manera independiente.

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¿Qué contó Carla Giraldo sobre su relación con Cristina Hurtado?

En una entrevista en Realidades Ocultas Podcast, Carla Giraldo fue cuestionada acerca de cómo fue compartir escenario con Cristina Hurtado. En ese momento, explicó que la relación no fluyó de forma natural y que esto se evidenció en pantalla sin que fuera una estrategia planeada.

Sobre el intento de mejorar la relación, Giraldo contó que tuvieron una conversación directa fuera de cámara. Sin embargo, ese acercamiento no transformó la manera en la que trabajaban juntas, por lo que la dinámica se mantuvo sin mayores cambios.

"Nunca nos la llevamos. Y por más que lo intentamos no tuvimos afinidad y está bien también", destacó.

Carla Giraldo habló sobre su relación con Cristina Hurtado / (Foto del Canal RCN)

¿Qué dijo Carla Giraldo sobre Cristina Hurtado?

Giraldo también se refirió a Hurtado desde lo que implicó trabajar juntas en un formato en vivo. Reconoció que, aunque no hubo cercanía, sí identificó en ella una forma de trabajar marcada por la preparación y disciplina.

"Me hizo aprender y me hizo querer ser igual de disciplinada a ella", destacó.

Explicó que, en medio de las galas, le llamó la atención cómo Hurtado mantenía una línea constante al presentar, incluso cuando había cambios en el programa. Esto la llevó a cuestionarse su propio estilo, que en ese momento era más flexible frente a lo que iba ocurriendo al aire.

Según contó, esa diferencia le permitió entender la importancia de sostener una rutina más estructurada y de llegar con mayor preparación a cada salida en vivo. Añadió que ese aprendizaje lo ha aplicado después, especialmente en la manera en que organiza su trabajo frente a cámaras.