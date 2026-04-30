Desde hace varias semanas, el nombre de Lina Tejeiro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras varias posturas que se han compartido al respecto por parte de los internautas acerca de si está embarazada o no.

Por esta razón, Lina Tejeiro rompió el silencio el silencio recientemente a través de sus redes sociales al hacer una sorprendente confesión aclarando si se convertirá en madre por primera vez.

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¿Cuál es el video que Lina Tejeiro compartió en sus redes en el que confirma que está embarazada?

Este video compartió Lina Tejeiro anunciando su embarazo. | Foto: Canal RCN

En horas de la noche de este 30 de abril, la reconocida actriz colombiana reapareció mediante su cuenta de ‘Coraje de Lina Tejeiro’, cuya cuenta oficial de Instagram cuenta con más de 368 mil seguidores, un video en el que confirmó que está embarazada por primera vez, expresando las siguientes palabras:

“El Coraje que nace del amor - El deseo de ser mamá. A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí. “Los hijos cambian todo…” y ahora lo sé. El Coraje que nace del amor”, agregó Lina Tejeiro.

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¿Qué se refleja en el video de Lina Tejeiro cuando anuncia que será madre?

Cabe destacar que una de las actrices colombianas que gran popularidad ha tenido por su gran habilidad en el campo artístico y, también, por ser una reconocida creadora de contenido, es Lina Tejeiro. También, aparecerá en la próxima edición de MasterChef Celebrity, una prodcción del Canal RCN.

¿Cómo luce Lina Tejeiro su embarazo? | Foto: Canal RCN

Así que, el video que sacó a la luz Lina Tejeiro en su cuenta alterna de maquillaje y en su cuenta oficial de Instagram, se evidencia que está en medio de un camerino, viéndose en el espejo junto a un vestido de blanco, expresando lo siguiente junto a un labial rojo:

“Que la maternidad vale la pena, que uno no es controlador. Uno ama y quiere que estén bien. Todo pasa por primera vez. En mi vida hay dos mundos, uno empieza en casa, con una lonchera, un abrazo fuerte y la promesa de volver. No me quiero ir de este mundo sin sentir el poder dar vida. Uno cree que viene a formar a sus hijos, pero son ellos quienes te forman a ti”, expresó en el último fragmento del video Lina Tejeiro cuando anunció su embarazo.

Posteriormente, se refleja una conversación que Lina tiene junto a su madre, en la que le anuncia lo feliz que está al poder entender lo que se siente estar en embarazo, acariciando su pancita, generando una ola de reacciones en redes sociales.