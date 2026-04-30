Un reciente contenido compartido en redes sociales volvió a poner en el centro de la conversación a Tebi Bernal, esta vez por su apariencia antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál es la historia de Tebi Bernal, participante de La casa de los famosos Colombia?

Esteban Bernal, conocido como Tebi Bernal, nació en Medellín y tiene 38 años. Es modelo, deportista y creador de contenido, y ha ganado visibilidad por su participación en La casa de los famosos Colombia 3.

A lo largo de su trayectoria, ha compartido aspectos de su vida personal y reflexiones relacionadas con la salud mental, tema que ha abordado en distintas ocasiones tanto dentro como fuera del reality.

Esta es la historia de Tebi Bernal, participante de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Dentro del programa, Tebi ha compartido varios aspectos de su historia. Uno de los aspectos que ha mencionado con es su promesa personal de mantener una actitud conectada con su esencia y "no dejar de ser un niño”.

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¿Cómo se veía Tebi Bernal antes de La casa de los famosos Colombia?

A través de la cuenta oficial de Canal RCN, se difundió una publicación en la que se comparaban fotografías de Tebi Bernal antes y durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

La publicación generó múltiples reacciones en redes sociales. Los internautas afirman que el cambio es evidente. También hubo comentarios que destacaron que su estilo personal ha evolucionado, especialmente en detalles como el uso de barba y su peso.

¿Qué ha dicho Tebi Bernal sobre su participación en La casa de los famosos Colombia?

Durante su paso por el reality, Tebi Bernal ha compartido reflexiones sobre el impacto emocional del encierro y la convivencia constante.

A finales de abril de 2026, el participante le confesó a Alejandro Estrada que ha considerado la posibilidad de abandonar el programa. Según explicó, su prioridad es su bienestar emocional. En esa conversación, señaló que siente que podría aportar más desde afuera.

Tebi Bernal habla sobre su participación en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

También ha hablado sobre las relaciones dentro de la casa, reconociendo que la convivencia permanente influye en los vínculos. En el caso de Alexa, mencionó que existe una atracción, pero cuestionó si responde a sentimientos reales o al contexto del encierro.

Sus declaraciones han llamado la atención de los fans del reality, que se emite cada noche a las 8:00 p.m. a través de Canal RCN y su aplicación oficial.