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Sara Uribe sorprendió al confesar que le tocó pagar hotel y taxi para verse con sus parejas

Sara Uribe sorprendió al recordar algunas de sus experiencias amorosas y revelar que en ocasiones le tocó pagar hotel y taxi para poder encontrarse con sus parejas.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Sara Uribe sorprendió al confesar que le tocó pagar hotel y taxi para verse con sus parejas
Sara Uribe sorprendió al confesar que le tocó pagar hotel y taxi para verse con sus parejas. (Foto Canal RCN) (Foto FreePik)

Una confesión de Sara Uribe durante su participación en el pódcast ¿Qué hay pa dañar? se volvió viral en redes sociales.

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La presentadora habló sin filtros sobre sus experiencias amorosas y terminó revelando que, en algunas ocasiones, tuvo que pagar hotel y taxi para poder encontrarse con sus parejas.

El comentario surgió en medio de una conversación sobre las recientes imágenes que vinculan al futbolista francés Kylian Mbappé con la actriz española Ester Expósito, quienes habrían sido vistos juntos en París.

Fue entonces cuando Sara Uribe lanzó una frase que rápidamente provocó risas entre los presentes.

¿Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron vistos juntos?

En los últimos días, el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, y la actriz Ester Expósito han estado en el centro de la conversación digital luego de que circularan fotografías de ambos en París.

Según varios reportes, el futbolista y la actriz habrían sido vistos compartiendo juntos durante el fin de semana mientras Mbappé se encontraba en su ciudad natal adelantando un proceso de rehabilitación tras sufrir un esguince en la rodilla izquierda.

De acuerdo con la información difundida en medios internacionales, ambos se alojaron en un hotel de lujo y aprovecharon el tiempo libre del deportista para realizar distintas actividades en la ciudad. Estas salidas rápidamente despertaron rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos.

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Las imágenes y comentarios en redes sociales hicieron que los nombres de ambos se convirtieran en tendencia durante varios días.

Ester Expósito y Kylian Mbappé causan revuelo en redes tras ser vistos juntos.
Ester Expósito y Kylian Mbappé causan revuelo en redes tras ser vistos juntos. (Foto Loic Venance / AFP) (Foto FRANCK FIFE / AFP)

¿Qué dijo Sara Uribe sobre sus experiencias amorosas?

Mientras comentaban los detalles de las salidas entre Mbappé y Ester Expósito, Sara Uribe comparó esa situación con algunas experiencias que ha vivido en su vida sentimental.

Entre risas, la empresaria comentó que mientras algunas celebridades viajan en jet privado y se hospedan en hoteles de lujo, en su caso las cosas habían sido muy diferentes.

“Y yo pagandole el m0tel al otro… y montada en taxi”, expresó Sara durante el programa, generando risas entre los demás participantes.

Sara Uribe se mostró indignada al confesar que ella le tocaba montar en taxi para ver a sus parejas.
Sara Uribe se mostró indignada al confesar que ella le tocaba montar en taxi para ver a sus parejas. (Foto Canal RCN) (Foto FreePik)

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Sara también comentó, en tono jocoso, que el futbolista probablemente está recibiendo “buenos masajes” por parte de la actriz, lo que —según dijo entre risas— podría estar ayudando a su recuperación tras la lesión. Además, añadió que Ester Expósito debe ser muy tesa para aguantar el ritmo de un futbolista de alto rendimiento.

El comentario provocó que el presentador Diego Sáenz recordara que las palabras de Sara podían tomarse en serio, pues la empresaria ha tenido relaciones con futbolistas en el pasado.

Ante esto, la presentadora respondió en tono jocoso que en esa experiencia “no le dieron las tallas” y bromeó diciendo que terminó “chupando banca”, aunque también aseguró entre risas que en algún momento sí fue “titular”.

Sus declaraciones no tardaron en circular en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con humor a la anécdota compartida por la presentadora.

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