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Sara Uribe causa revuelo al confesar que le gusta un futbolista que sale con una actriz

Sara Uribe generó conversación en redes sociales tras confesar en un pódcast que le gusta un futbolista que sale con una reconocida actriz.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Sara Uribe causa revuelo al confesar que le gusta un futbolista que sale con una actriz
Sara Uribe causa revuelo al confesar que le gusta un futbolista que sale con una actriz. (Foto Canal RCN) (Foto FreePik)

La presentadora y empresaria Sara Uribe volvió a generar conversación en redes sociales luego de revelar cuál es el futbolista que le gusta.

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La confesión ocurrió durante su participación en el pódcast ¿Qué hay pa dañar?, donde habló abiertamente sobre sus gustos y terminó refiriéndose a un reconocido delantero que recientemente ha sido vinculado con una famosa actriz.

Las declaraciones de Sara surgieron en medio de una conversación sobre las celebridades que han sido vistas juntas en los últimos días.

Fue entonces cuando la antioqueña no dudó en decir que el deportista le encanta, lo que rápidamente llamó la atención de los demás participantes del programa.

¿Quién es el futbolista que le gusta a Sara Uribe?

Durante el episodio, Sara Uribe confesó que siente atracción por el futbolista francés Kylian Mbappé, actual delantero del Real Madrid y una de las figuras más reconocidas del fútbol internacional.

La presentadora aseguró que a ella le gustan más los hombres que son feos, reconociendo que el futbolista no era lindo. De igual manera, Uribe reveló que su tipo de hombre no son los "caribonitos".

Sara Uribe confesó que le gusta Mbappé
Sara Uribe confesó que le gusta Mbappé, aunque no lo considere lindo. (Foto Canal RCN) (Foto FRANCK FIFE / AFP)

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“Me encanta Mbappé”, comentó Sara entre risas, agregando que hay varios aspectos del futbolista que le llaman la atención. Según explicó, le gusta su estatura, su color de piel, su forma de vestir y su sonrisa.

Además, señaló que hay algo en la personalidad del jugador que le parece interesante. Aunque dijo que no sabe explicar exactamente qué es lo que la atrae, aseguró que le gustan los hombres que transmiten carácter y cierta “malicia”.

Las declaraciones de la presentadora no pasaron desapercibidas y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde varios usuarios reaccionaron a su confesión.

¿Kylian Mbappé y Ester Expósito son pareja?

El nombre del futbolista surgió en la conversación luego de que se mencionara que Kylian Mbappé habría sido visto recientemente con la actriz española Ester Expósito en París.

De acuerdo con reportes que han circulado en medios internacionales, el delantero del Real Madrid y la actriz fueron fotografiados juntos en la capital francesa, lo que ha alimentado los rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos.

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Los encuentros habrían ocurrido mientras Mbappé se encuentra en su ciudad natal siguiendo un tratamiento de rehabilitación por un esguince en su rodilla izquierda.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación, las imágenes y reportes han hecho que sus nombres se conviertan en tendencia en internet, despertando la curiosidad de miles de seguidores alrededor del mundo.

Kylian Mbappé ha sido visto con Ester Expósito
Kylian Mbappé ha sido visto con Ester Expósito y los rumores de una relación crecen. (Foto Loic Venance / AFP) (Foto FRANCK FIFE / AFP)
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