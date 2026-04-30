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Manuela Gómez apareció en redes con un mensaje que llamó la atención: "nunca volví a ser yo"

Manuela Gómez llamó la atención en redes sociales al referirse a la nueva versión de sí misma que ha construido.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Manuela Gómez apareció en redes con un mensaje que llamó la atención
Manuela Gómez reveló que "nunca volvió a ser ella misma" / (Foto del Canal RCN)

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Manuela Gómez volvió a ser tema de conversación por un mensaje que generó preguntas entre quienes siguen sus publicaciones.

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¿Cómo fue la participación de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

La participación de Manuela Gómez en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia estuvo marcada por una permanencia corta dentro del reality. Su ingreso no se dio por votación del público, sino por decisión directa de “El Jefe”.

¿Cómo fue la participación de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?
Manuela Gómez participó en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Desde el inicio, su presencia generó expectativa, especialmente por su historial en Protagonistas de nuestra tele. Sin embargo, en esta ocasión, su actitud fue distinta a lo que algunos televidentes anticipaban. La participante manifestó que su enfoque había cambiado, mostrando una postura más tranquila.

Su salida se produjo a través “del camión de la mudanza”, en la que los concursantes debían elegir al integrante con menor protagonismo. La votación de sus compañeros se inclinó hacia ella, señalando una baja participación dentro de la casa.

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¿Qué dijo Manuela Gómez tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Después de su eliminación, Manuela Gómez explicó que su decisión también estuvo influenciada por varios factores. Durante la dinámica, incluso votó por sí misma, indicando que extrañaba a su hija y que se sentía emocionalmente agotada.

¿Qué dijo Manuela Gómez tras su salida de La casa de los famosos Colombia?
Manuela Gómez se despidió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Tras abandonar el programa, expresó que no se sentía conforme con su desempeño dentro de la competencia, dejando claro que su prioridad era regresar a su entorno familiar. Estas declaraciones generaron diferentes posturas entre los televidentes.

Además, su partida tuvo impacto en otros participantes, como Yuli Ruiz, quien rompió en llanto al despedirse de su compañera y amiga del reality.

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¿Qué mensaje compartió Manuela Gómez en sus redes sociales?

Días después de su salida, Manuela Gómez volvió a captar la atención en redes sociales al publicar un video acompañado de un mensaje que llamó la atención. En el contenido, se observa en una entrevista, aunque el audio original fue reemplazado por música.

Lo que más llamó la atención fue el texto que acompañó la publicación. En el video escribió:

“No nunca volví a ser yo, poco a poco he ido encontrando otra versión de mí que cada día me gusta más”.

Además, en la descripción agregó que, poco a poco, se volvió a encontrar en una versión mejorada.

Estas palabras fueron interpretadas por internautas como una reflexión sobre su proceso personal tras la experiencia en La casa de los famosos Colombia

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