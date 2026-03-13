En las últimas horas, el mundo de la televisión ha expresado una gran preocupación tras confirmarse que un reconocido actor mexicano se ha convertido en tendencia tras resultar gravemente herido tras caer de un tercer piso.

Por esta razón, la alcaldía Benito Juárez, de Ciudad de México confirmó el que desafortunado hecho se presentó este viernes 13 de marzo a causa de un reporte compartido en el que un hombre de 35 años cayó de un tercer piso.

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¿Quién es el reconocido actor que ha sido tendencia tras caer de un tercer piso?

Según lo revelado en el medio de comunicación internacional de ‘Univisión’, se refleja que el nombre del actor quien aparentemente resultó gravemente herido tras caer de un tercer piso fue José Ángel Bichir, quien se ha posicionado al ser un reconocido actor mexicano y ser aparentemente, exnovio de la cantande Belinda.

La noticia de los hechos fue principalmente confirmada a través de un comunicado en la cuenta oficial de la alcaldía Benito Juárez, de Ciudad de México, quienes reportaron la noticia del hombre su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter:

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“Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre de 35 años de edad que fue hallado en la parte baja de un complejo de departamentos localizado en la calle Uxmal y la avenida #Xola, en la colonia #Narvarte Poniente, de la alcaldía. Paramédicos que arribaron al sitio lo atendieron y diagnosticaron con fractura de cara y abd#m3n agudo, motivo por el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada”, dice el comunicado.

¿Qué otros reportes se han hecho acerca del estado de salud del actor José Ángel Bichir?

Tal como lo han revelado fuentes mexicanas como ‘Nmás’, se refleja que José Ángel fue remitido de urgencias a un centro médico para que le brindaran una atención médica especializada.

¿Qué se sabe del estado de salu de José Ángel Bichir? | Foto: Freepik

Por el momento, las respectivas autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones de los hechos presentados tras el aparatoso accidente de José Ángel Bichir.

Por el momento, varios seguidores de José Ángel se encuentran pendientes acerca de los reportes que compartirá el centro médico tras su estado de salud. Así también, le envían mensajes de apoyo tras el complicado momento por el cual está atravesando tras el incidente.