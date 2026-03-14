Andrea Valdiri le celebró los 15 años de su hija mayor, Isabella, con una fiesta millonaria que ha estado en medio de la conversación en redes sociales tras revelarse detalles de la celebración.

Desde días antes del evento, la creadora de contenido compartió algunos detalles de los preparativos, lo que generó expectativa entre sus seguidores sobre cómo sería la celebración.

¿Cuál fue el obsequio que dio Andrea Valdiri en la fiesta de 15 de su hija?

Desde días antes del evento, la creadora de contenido barranquillera compartió algunos detalles de los preparativos, lo que generó expectativa entre sus seguidores sobre cómo sería la celebración.

Tras el evento, han circulado varios videos grabados por los invitados de lo que fue este lujoso evento.

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En estas publicaciones se han podido ver algunos momentos de la fiesta, así como parte de la decoración, presentaciones musicales y varios de los detalles preparados para quienes asistieron a la celebración.

Andrea Valdiri y la esmeralda que entregó en los 15 de su hija que desató críticas. (Foto: Canal RCN)

Uno de los aspectos que más llamó la atención entre los internautas fue el obsequio que recibieron los asistentes como recordatorio del evento.

Durante la fiesta, Andrea Valdiri confirmó que se entregaría un dije en esmeralda para que los invitados pudieran usarlo en una cadena como recuerdo de la celebración de los 15 años de Isabella.

¿Por qué critican a Andrea Valdiri por el obsequio que dio en la fiesta de 15 de su hija?

Después de la celebración, varios videos comenzaron a viralizarse en redes sociales en los que algunos asistentes mostraron el dije en esmeralda que recibieron durante la fiesta.

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En las imágenes se puede observar la joya que fue entregada a los invitados como parte de los recuerdos del evento lo que generó opiniones divididas entre los internautas.

Algunos comentarios se enfocaron en el hecho de que el evento incluyera un recuerdo con una esmeralda, otros se centraron en el tamaño de la joya que fue entregada.

Andrea Valdiri y la esmeralda que entregó en los 15 de su hija que desató críticas. (Foto: Canal RCN)

Pues algunos internautas señalaron que el dije parecía pequeño en comparación con el nivel de producción que se había visto en otros momentos de la fiesta, pues como se conoce, el evento habría costado alrededor de los 2.500 millones de pesos.