Andrea Valdiri se pronunció en redes sociales un día después de la celebración de 15 de su hija: esto dijo

Este viernes 13 de marzo se llevó a cabo en Cartagena la celebración de 15 años de la hija mayor de Andrea Valdiri, Isabella Valdiri. El gran evento tuvo lugar en La Serrezuela, un centro comercial ubicado a pocos pasos de la ‘ciudad amurallada’.

¿Qué dijo Andrea Valdiri en sus redes sociales tras la fiesta de 15 años de su hija Isabella?

La barranquillera se encargó de organizar algo que fuera inolvidable para su primogénita y sin duda lo logró. En redes sociales se ha comentado mucho de lo que fue la fiesta, haciendo énfasis en el atuendo de Isabella, en los regalos que recibió y hasta en el detalle que entregó Valdiri a los invitados.

Pues bien, un día después de la espectacular fiesta, la modelo y empresaria se pronunció en sus redes sociales y compartió varias fotografías, además de un mensaje, evidenciando su felicidad por dicha celebración.

Andrea Valdiri compartió varias fotos del inigualable día que vivió junto a su hija Isabella. (Foto: Canal RCN)

El carrete de fotos revivió varios momentos mágicos vividos a lo largo del día, a la vez que mostró a La Valdiri en su faceta como madre y novia, pues también estuvo presente su novio Juan Daniel Sepúlveda.

“ISAVXV fue un sueño hecho realidad. Gracias a todas las personas maravillosas que nos acompañaron presencial y virtualmente, los amamos”, escribió en su cuenta de Instagram la bailarina.

En menos de una hora, el post ya había superado los 200 mil “likes” y los 1000 comentarios, dejando claro el gran apoyo recibido desde las redes por parte de los seguidores de la celebridad.



La fiesta de 15 de Isabella se ha convertido en una de las más majestuosas entre la farándula colombiana, por lo que las reacciones han estado a la orden del día.

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¿Qué comentarios han surgido en redes sociales por la fiesta de 15 de Isabella Valdiri?

Algunos usuarios lanzaron críticas sobre la quinceañera por estar descalza en varios momentos de la fiesta. Mientras la adolescente recibía como un regalo un viaje a París, se evidenció que no tenía ningún tipo de zapato.

Algunas personas hicieron eco de eso y afirmaron que no está bien, sin embargo, también hubo reacciones en favor de ella y señalaron que eso solo habla de la sencillez de Isabella, pese a que su madre se ha encargado de llenarla de lujos y comodidades.

La hija de Andrea Valdiri recibió de parte de su madre un vehículo como regalo. Foto: Referencia Freepik

Hasta Felipe Saruma salió mencionado en medio del espectacular evento. Un internauta llegó a sugerir que el bumangués merecía estar en dicha fiesta, dado que él estuvo presente en varios momentos de la vida de Isabella, incluso, cuidó de Adhara cuando recién nació.

Sin embargo, resultaba imposible la presencia de Saruma allí, teniendo en cuenta que ambos ya se dijeron adiós hace un buen tiempo, además, Valdiri ya tiene un nuevo amor: Daniel Sepúlveda.

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El comentario sobre el productor audiovisual desató risas, y de paso trajo a colación una relación que en su momento fue muy comentada en redes sociales.