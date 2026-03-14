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Shaira enfrenta luto tras muerte de ser querido: “descansa en paz”

Shaira atraviesa un nuevo luto tras confirmarse la muerte de un ser querido, y envió contundente mensaje en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Shaira enfrenta duro luto tras la muerte de Zalek
Shaira enfrenta duro luto tras la muerte de Zalek. (Foto Canal RCN | Freepik).

El pasado 10 de marzo se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del joven artista colombiano conocido como Zalek. Su inesperada muerte generó gran conmoción entre fanáticos, amigos y colegas, entre ellos Shaira, quien no dudó en pronunciarse en redes sociales para expresar su sentido pésame y enviar un contundente mensaje a la sociedad.

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¿Qué se sabe sobre las causas de muerte de Zalek?

Según un comunicado compartido públicamente por su equipo de trabajo, el joven artista barranquillero Zalek, de 30 años, perdió la vida tras chocar en su moto mientras conducía por las calles de Medellín.

Esta fue la última publicación de Zalek, quien falleció a causa de accidente de moto: ¿cuál?
Así se confirmó el fallecimiento de Zalek. | Foto: Freepik

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Zalek, artista, amigo y cantante barranquillero, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en moto en Medellín”, se lee en el comunicado oficial.

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Tras conocerse la lamentable noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y despedida. Fanáticos, amigos cercanos, familiares y colegas del artista no tardaron en reaccionar, muchos de ellos asegurando que aún no podían creer su inesperada partida y recordándolo con emotivas palabras.

¿Cómo reaccionó Shaira a la muerte de Zalek?

Una de las artistas que se pronunció públicamente tras el fallecimiento del joven cantante fue Shaira. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, lamentó la noticia y también lanzó una crítica a la sociedad.

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La artista cuestionó el fenómeno que suele ocurrir cuando fallece un cantante, momento en el que muchas personas empiezan a escuchar su música y a reconocer su trabajo.

“Qué lamentable noticia. Posiblemente mucha gente ahora sí escuche su música, porque así suele suceder. Descansa en paz, Zalek”, escribió.

En medio del dolor por la partida de Zalek, el mensaje de Shaira reflejó un sentimiento que comparten muchos artistas frente a este tipo de situaciones. Mientras tanto, la inesperada muerte del joven cantante continúa generando una ola de reacciones en redes sociales.

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