Cintia Cossio sorprendió al presentar al ‘verdadero’ padre de su segundo hijo

La creadora de contenido Cintia Cossio sorprendió a sus seguidores en redes sociales al presentar públicamente al ‘verdadero’ padre de su segundo hijo, una revelación que rápidamente generó curiosidad y todo tipo de reacciones entre sus fanáticos.

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¿Quién es el ‘verdadero’ padre del segundo hijo de Cintia Cossio?

Cintia Cossio sorprendió recientemente al revelar, en tono de broma, que Johan López, su pareja sentimental y padre de su primer hijo, no sería el progenitor de su segundo hijo, Lorenzo.

La inesperada revelación de Cintia Cossio sobre el padre de su segundo hijo. (Foto Canal RCN).

Todo ocurrió durante una dinámica con el creador de contenido digital JH de la Cruz, a quien la influenciadora le hizo creer que el bebé era suyo. Todo esto ocurrió en medio de una pequeña broma al creador de contenido digital JH de la Cruz, a quien le mencionó que el bebé era suyo.

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En el video, publicado a través del perfil oficial de JH de la Cruz en TikTok, se observa a Cintia llegar al lugar donde él se encontraba jugando con el hijo mayor de la influenciadora para presentarle al pequeño Lorenzo.

Al verlo, Cintia le reclama entre risas por no haber respondido económicamente por el menor y luego le dice a su hijo que él es su ‘verdadero’ padre: “JH de la Cruz, ¿por qué no había respondido por su hijo? Mire, le presento al señor Lorenzo… Mira, mi amor, él es su papá”.

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Rápidamente, JH responde que no es el padre, a lo que Cintia insiste en tono jocoso diciendo que sí lo es porque se parecen mucho. La situación generó risas, ya que el bebé es de piel blanca, mientras que el creador de contenido es de piel negra.

“No, yo no soy el papá”, dijo JH. “Sí, no ve que es igualito a usted”, respondió Cintia mientras sostenía a su bebé en brazos.

¿Quién es el papá de Lorenzo, el segundo hijo de Cintia Cossio?

Lo cierto es que Johan López sí es el verdadero padre de Lorenzo, el segundo hijo de Cintia Cossio, con quien además retomó su relación tras una breve pausa motivada por conflictos personales que los llevaron a darse un tiempo.

Tras su reconciliación, la pareja anunció que serían padres por segunda vez, dándole así la bienvenida a Lorenzo, el segundo bebé de la familia López Cossio.