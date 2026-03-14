Una tragedia golpeó a una reconocida locutora dominicana luego de que su esposo perdiera la vida en un grave accidente de tránsito mientras conducía un camión.

El impacto fue tan fuerte que el vehículo terminó incendiándose, lo que provocó una escena devastadora.

La noticia se conoció pocos días antes de que la comunicadora participara en uno de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento dominicano, lo que ha generado aún más conmoción entre sus seguidores y colegas.

¿Quién es el esposo de la reconocida locutora que falleció?

El hombre que murió en el accidente fue Máximo Polanco, pareja de la comunicadora Mildre Aquino, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en la radio dirigida a la comunidad latina en Estados Unidos.

Aquino, conocida en el mundo radial como “La Makina”, cuenta con más de dos décadas de experiencia frente al micrófono. Actualmente conduce un programa en la emisora Amor 93.1 en Estados Unidos.

En medio de este difícil momento, la locutora compartió que su familia aún enfrenta el proceso de despedirse de su esposo. Además, aseguró que se trata de una pérdida muy dolorosa que tomará tiempo asimilar.

Artículos relacionados Paola Jara Jessi Uribe puso fin a los rumores de embarazo de Paola Jara: ¿confirmó o desmintió?

La comunicadora también agradeció las muestras de apoyo que ha recibido por parte de amigos, colegas y seguidores, quienes le han enviado mensajes de solidaridad tras conocerse la noticia.

Falleció esposo de Mildre Aquino tras grave accidente que provocó un incendio (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Máximo Polanco?

De acuerdo con la información que se ha conocido hasta ahora, Máximo Polanco sufrió un accidente mientras conducía un camión. Tras el choque, el vehículo se incendió y terminó completamente destruido por las llamas.

El nivel del fuego fue tan alto que el automotor quedó reducido a cenizas, lo que evidenció la gravedad del impacto.

“Aún no hemos recuperado el cuerpo de Máximo, no le hemos dado la máxima sepultura [...] Es un momento demasiado triste y doloroso y nos durará un tiempo recuperarnos, pero hay que mantener la fe en Dios”, reveló

La tragedia ocurrió justo cuando Mildre Aquino se preparaba para viajar a República Dominicana con el fin de asistir a los Premios Soberano 2026, donde había sido nominada como Locutora del Año.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡Valentino y Campanita se besaron en La casa de los famosos Colombia! ¿Un nuevo romance?

Sin embargo, debido al duelo que atraviesa su familia, la comunicadora anunció que no podrá asistir a la ceremonia.

A pesar del difícil momento, Aquino ha expresado que se aferra a su fe y al apoyo de sus seres queridos para enfrentar la pérdida de su esposo, a quien describió como una persona muy querida por quienes lo conocieron.