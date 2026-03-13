Falleció reconocido influencer junto a su familia tras ser arrastrados por corriente marina
Se confirmó el fallecimiento de reconocido influencer junto a su familia tras una inesperada corriente en el mar.
El mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido creador de contenido digital quien se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en demostrar su gran talento en la cocina.
Así también, muchos internautas le han enviado sentidos mensajes de apoyo a su familia desde que se confirmó la noticia, en especial, por un lamentable hecho en el que falleció a causa de brindarle su apoyo a una persona, quien atravesó por un complicado momento en las playas chilenas, sin embargo, le salvó la vida.
¿Quién fue el reconocido influenciador gastronómico que falleció en críticas condiciones?
El nombre de Benjamín Wood, más conocido como, Ben Wood se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo de la gastronomía y en las redes sociales, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.
Según han revelado medios internacionales como ‘El Mundo’ y ‘ABC’, se refleja que Ben falleció a causa de un lamentable hecho al salvarle la vida a una mujer quien estaba siendo arrastrada por la corriente en las playas chilenas.
El desafortunado hecho se presentó el pasado 9 de marzo cuando el hombre se encontraba disfrutando de sus vacaciones junto a su familia en Valparaíso, Chile.
Así también, se refleja que una mujer fue arrastrada por el mar, entonces, Ben junto a su padre y esposa, trataron de ayudarle inmediatamente. Sin embargo, los tres fueron arrastrados por la corriente.
Tal como lo evidenció el Servicio Médico Legar de Chile, se refleja que la causa principal por la que fallecieron se trató a causa de asfixia por sumersión.
¿Cómo se confirmó el desafortunado fallecimiento de Ben Wood y su familia?
La noticia en la que principalmente fue confirmado el fallecimiento de Ben, su esposa y padre, fue a través de un comunicado oficial que realizó una de sus hijas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que contaba con más de 38 mil seguidores:
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“Esta es mi familia, lo chistoso es pensar que ahora estamos yo y mi hermana, pero no. Mi madre y padre siempre vivirán con nosotras y con ustedes también. El 9 de marzo será un día para recordar cómo ustedes dieron su vida por otros”, agregó una de sus hijas en la descripción de la publicación.