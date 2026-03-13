El mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido creador de contenido digital quien se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en demostrar su gran talento en la cocina.

Así también, muchos internautas le han enviado sentidos mensajes de apoyo a su familia desde que se confirmó la noticia, en especial, por un lamentable hecho en el que falleció a causa de brindarle su apoyo a una persona, quien atravesó por un complicado momento en las playas chilenas, sin embargo, le salvó la vida.

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¿Quién fue el reconocido influenciador gastronómico que falleció en críticas condiciones?

El nombre de Benjamín Wood, más conocido como, Ben Wood se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo de la gastronomía y en las redes sociales, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de Ben Wood. | Foto: Freepik

Según han revelado medios internacionales como ‘El Mundo’ y ‘ABC’, se refleja que Ben falleció a causa de un lamentable hecho al salvarle la vida a una mujer quien estaba siendo arrastrada por la corriente en las playas chilenas.

El desafortunado hecho se presentó el pasado 9 de marzo cuando el hombre se encontraba disfrutando de sus vacaciones junto a su familia en Valparaíso, Chile.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento de Ben Wood? | Foto: Freepik

Así también, se refleja que una mujer fue arrastrada por el mar, entonces, Ben junto a su padre y esposa, trataron de ayudarle inmediatamente. Sin embargo, los tres fueron arrastrados por la corriente.

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Tal como lo evidenció el Servicio Médico Legar de Chile, se refleja que la causa principal por la que fallecieron se trató a causa de asfixia por sumersión.

¿Cómo se confirmó el desafortunado fallecimiento de Ben Wood y su familia?

La noticia en la que principalmente fue confirmado el fallecimiento de Ben, su esposa y padre, fue a través de un comunicado oficial que realizó una de sus hijas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que contaba con más de 38 mil seguidores:

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