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Falleció reconocido influencer junto a su familia tras ser arrastrados por corriente marina

Se confirmó el fallecimiento de reconocido influencer junto a su familia tras una inesperada corriente en el mar.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Falleció reconocido influencer junto a su familia tras ser arrastrados por corriente marina
¿Quién fue el reconocido influenciador que falleció tras corriente marina? | Fotos: Freepik

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido creador de contenido digital quien se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en demostrar su gran talento en la cocina.

Así también, muchos internautas le han enviado sentidos mensajes de apoyo a su familia desde que se confirmó la noticia, en especial, por un lamentable hecho en el que falleció a causa de brindarle su apoyo a una persona, quien atravesó por un complicado momento en las playas chilenas, sin embargo, le salvó la vida.

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¿Quién fue el reconocido influenciador gastronómico que falleció en críticas condiciones?

El nombre de Benjamín Wood, más conocido como, Ben Wood se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo de la gastronomía y en las redes sociales, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Falleció reconocido influencer junto a su familia tras ser arrastrados por corriente marina
Así se confirmó el fallecimiento de Ben Wood. | Foto: Freepik

Según han revelado medios internacionales como ‘El Mundo’ y ‘ABC’, se refleja que Ben falleció a causa de un lamentable hecho al salvarle la vida a una mujer quien estaba siendo arrastrada por la corriente en las playas chilenas.

El desafortunado hecho se presentó el pasado 9 de marzo cuando el hombre se encontraba disfrutando de sus vacaciones junto a su familia en Valparaíso, Chile.

Falleció reconocido influencer junto a su familia tras ser arrastrados por corriente marina
¿Cuál fue la causa del fallecimiento de Ben Wood? | Foto: Freepik

Así también, se refleja que una mujer fue arrastrada por el mar, entonces, Ben junto a su padre y esposa, trataron de ayudarle inmediatamente. Sin embargo, los tres fueron arrastrados por la corriente.

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Tal como lo evidenció el Servicio Médico Legar de Chile, se refleja que la causa principal por la que fallecieron se trató a causa de asfixia por sumersión.

¿Cómo se confirmó el desafortunado fallecimiento de Ben Wood y su familia?

La noticia en la que principalmente fue confirmado el fallecimiento de Ben, su esposa y padre, fue a través de un comunicado oficial que realizó una de sus hijas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que contaba con más de 38 mil seguidores:

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“Esta es mi familia, lo chistoso es pensar que ahora estamos yo y mi hermana, pero no. Mi madre y padre siempre vivirán con nosotras y con ustedes también. El 9 de marzo será un día para recordar cómo ustedes dieron su vida por otros”, agregó una de sus hijas en la descripción de la publicación.

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