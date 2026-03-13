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Prometido de Alexa envía contundente mensaje a Tebi tras la estrategia que estaría usando con ella

Tras el “shippeo” en La casa de los famosos, Jhorman Toloza, pareja de Alexa, reaccionó con mensaje dirigido a Tebi.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhorman Toloza envía mensaje a Tebi tras “shippeo” con Alexa en La casa de los famosos Colombia
Jhorman Toloza comparte curiosa imagen de Tebi tras cercanía con Alexa Torrex

Tras el “shippeo” entre dos participantes de La casa de los famosos Colombia, Jhorman Toloza reaccionó luego de los comentarios que han surgido alrededor de la cercanía entre Alexa Torrex y Tebi Bernal dentro del programa.

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¿Qué ocurrió con el “shippeo” entre Alexa y Tebi que generó la reacción en Jhorman?

Durante los últimos días, los nombres de Alexa y Tebi han estado en tendencia, luego de que ambos protagonizaran un momento que los fans denominaron como “shippeo”.

En un inicio, la dinámica se dio en medio de comentarios y estrategias entre los participantes; sin embargo, posteriormente se mencionaron sentimientos, lo que generó reacción en las parejas de Tebi y Alexa.

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Posteriormente, en medio de conversaciones dentro de la casa más famosa, Alexa y Tebi han reiterado que mantienen relaciones sentimentales fuera del programa y que no pasará nada más entre ellos que una amistad.

Jhorman Toloza envía mensaje a Tebi tras “shippeo” con Alexa en La casa de los famosos Colombia
Jhorman Toloza comparte curiosa imagen de Tebi tras cercanía con Alexa Torrex

¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza a la supuesta estrategia de Tebi con Alexa?

Tras lo ocurrido, Jhorman, prometido de Alexa, compartió contenido en sus redes sociales que llamó la atención de los seguidores.

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En una de sus historias publicó una imagen en la que aparece un lobo mirándose al espejo; sin embargo, en el reflejo se observa el rostro de Tebi.

La publicación fue interpretada como una reacción frente a lo que ha ocurrido en La casa y a los comentarios que han surgido en redes sociales sobre la cercanía que tiene Tebi con Alexa.

Según circula en redes sociales, varios usuarios han comentado que Tebi Bernal habría utilizado el supuesto “shippeo” con Alexa Torrex como una estrategia dentro de La casa de los famosos Colombia.

Jhorman Toloza envía mensaje a Tebi tras “shippeo” con Alexa en La casa de los famosos Colombia
Jhorman Toloza comparte curiosa imagen de Tebi tras cercanía con Alexa Torrex

La idea, según algunos internautas, habría sido generar cierta tensión y desestabilizar a nini Tormenta y a Alexa, quien es reconocida como la participante más votada de la casa.

Los seguidores del programa aseguran que esta estrategia habría llevado a Tebi a acercarse más a Alexa, aprovechando la cercanía y las emociones que surgieron durante el “shippeo”. Además de las palabras que usó recientemente Tebi para referirse a Yuli y Manuela.

Razón por la cual, Jhorman, la pareja sentimental de Alexa, habría reaccionado compartiendo esta imagen de Tebi como un lobo.

 

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