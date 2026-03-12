Andrea Valdiri habla tras críticas por los 2500 millones de la fiesta de 15 de Isabella

Andrea Valdiri está en medio de la conversación tras revelarse el costo de la fiesta de 15 de Isabella, su hija mayor.

¿De cuánto fue el costo de la fiesta de 15 de Isabella, hija de Andrea Valdiri?

Isabella cumplió 15 años el pasado 3 de marzo y, desde esa fecha, se han conocido detalles de lo que será la lujosa fiesta. Recientemente se filtró la millonaria suma que habría costado el evento.

No obstante, antes de la fiesta, Andrea Valdiri ha compartido con sus seguidores varias de las celebraciones que le ha hecho a la joven, en las que dejó ver, por ejemplo, un millonario reloj que le regaló.

Además de esto, también le organizó una serenata de mariachis el mismo día especial para la joven, momento en el que ambas se mostraron muy emotivas y emocionadas con la sorpresa.

Andrea Valdiri responde tras críticas por la lujosa fiesta de Isabella. (Foto: Canal RCN)

Tras estos detalles, la influenciadora ya había contado que estaba en medio de los preparativos para la fiesta, ultimando aspectos como el vestido y otros elementos de lo que será la celebración oficial.

Sin embargo, la barranquillera compartió a través de un largo video parte de lo que han sido esos preparativos. En el video dejó ver el valor del costo total del evento, una cifra que por supuesto llamó la atención: 2500 millones.

¿Por qué Andrea Valdiri le da tanto a Isabella tras críticas por el costo de su fiesta?

En ese mismo video, Andrea Valdiri contó que en sus inicios le tocó vivir momentos difíciles junto a su hija, y que desde entonces se prometió que ella tendría lo mejor.

“Yo parí a Isabella y ese día dije: yo voy a trabajar durísimo, voy a hacer las cosas bien”, expresó, mientras recordaba una experiencia que vivió en la clínica cuando dio a luz.

Según relató, una de sus compañeras de cuarto era una habitante de la calle y su bebé había fallecido.

Tras esta situación, la barranquillera contó que, por fortuna, su hija es una niña sana e inteligente. “Dios sabía las cosas que me mandó para Isa y las bendiciones que me ha dado para ella”, expresó.