Tebi y Alexa hablan sin filtros tras el “shippeo” y ella le pide no coquetear con otras chicas

En medio del supuesto “shippeo” entre Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia, ambos participantes sostuvieron una conversación en la que volvieron a hablar sobre sus sentimientos y sobre lo que ha pasado entre ellos dentro de la casa.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

¿Qué dijo Alexa sobre su supuesto “shippeo” con Tebi?

En medio de una conversación con Karola, en la que también estaban Yuli y por un momento Campanita, Alexa habló sin filtros sobre lo que sentía respecto a Tebi.

Durante la charla, la participante aseguró que algo que no le gustaba de él era que “se hiciera el loco” frente a lo que estaba pasando entre ellos. Según explicó, eso le hacía sentir que parecía que todo era idea suya.

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa Torrex se pronunció luego que ella confesara que le gusta Tebi

“Que no me gusta que se haga el loco y que me haga ver que soy solo yo”, comentó Alexa.

En ese momento, Karola intervino y se refirió a los gestos que algunos hombres tienen, señalando que a veces los abrazos o ciertas actitudes pueden generar confusión.

Alexa destapa lo que siente por Tebi en La casa de los famosos y le hace inesperada petición. (Foto: Canal RCN)

Mientras tanto, Alexa también mencionó que el encierro es un factor que influye en lo que están viviendo dentro de La casa. Por su parte, Karola agregó que dentro de la casa todo se siente más intenso y que muchas situaciones se toman de forma más personal debido al aislamiento.

¿Qué dijo Tebi sobre lo que pasó con Alexa en La casa de los famosos Colombia?

Por su parte, Tebi también habló del tema frente a las cámaras. Allí se refirió a la situación que se generó con Alexa después de que comenzara a hablarse del supuesto “shippeo” entre ambos.

Artículos relacionados La Jesuu La Jesuu arremete contra Deiby Ruiz tras polémico live sobre La Blanquita: “No me vuelvas a nombrar”

En ese momento, el participante comentó que sentía que la situación se le había salido de las manos a ella. También explicó que él siempre la había llevado “en la buena”, aunque reconoció que algunas cosas le habían dolido un poco.

Más adelante, ambos sostuvieron una conversación directa. Durante ese diálogo, Tebi le dijo a Alexa que se sentía triste por el distanciamiento que había entre los dos, Aunque también le dijo que estaba contento por retomar la amistad.

Alexa destapa lo que siente por Tebi en La casa de los famosos y le hace inesperada petición. (Foto: Canal RCN)

Ante esto, Alexa respondió que mientras se le quitaba “la bobada”, prefería que él no molestara a otras chicas delante de ella.

En medio de la charla, Tebi le preguntó por qué se sentía mal, y Alexa le aseguró que eso era lo que sentía en ese momento. Luego continuaron hablando sobre lo que había pasado entre ellos y sobre algunos de sus gestos dentro de la convivencia.

Fue entonces cuando Tebi le dijo una frase que también llamó la atención dentro de la conversación: “Hay cosas de las que uno se puede arrepentir” y luego corrige, “nos podemos arrepentir”.