Así quedó la placa en La casa de los famosos Colombia: ¿qué cambios ocurrieron?

Tras los cambios que han ocurrido en La casa de los famosos Col, te contamos cómo queda la placa de nominados y quién se salvó.

¿Cómo quedó la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, miles de televidentes se han conectado con todos los detalles que se han llevado a cabo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que las celebridades han generado una gran variedad de opiniones.

Con base en esto, el Jefe de la competencia ha tomado por sorpresa a todos los famosos por los respectivos cambios que ocurren a diario en el programa.

De este modo, el público tomó la decisión en elegir a qué celebridades salvarían para que salieran de la placa de nominación a causa de los diversos cambios que han ocurrido.

¿Cómo quedó la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia?

En la gala de este 11 de marzo, se llevaron a cabo varios acontecimientos en La casa de los famosos Colombia en la que el público tuvo que tomar una importante decisión tras saber qué participantes se salvarían de la placa de nominados.

Así quedó la placa en La casa de los famosos Colombia: ¿qué cambios ocurrieron?
¿Quiénes se salvaron de etsar en la placa de nominados? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, el Jefe de la competencia tomó importantes decisiones tras un sobre que leyeron hace pocos días las celebridades al saber quiénes entraron a directamente a la placa de nominados.

Sin embargo, famosos como Juancho Arango se salvó tras la decisión que tomó Juanse Laverde al ser el reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia.

De este modo, cada uno ha aprovechado la oportunidad para demostrar todo su talento, potencial y creatividad para salvarse de la placa de nominados.

Así quedó la placa en La casa de los famosos Colombia: ¿qué cambios ocurrieron?
¿Qué celebridades se salvaron de estar dentro de la placa de nominados? | Foto: Canal RCN

¿Qué participantes se salvaron de la placa de nominados?

Tras la decisión que tomó el público tras las votaciones que se llevaron a cabo recientemente en La casa de los famosos Colombia para salvar a su participante preferido, fue Yuli Ruíz, quien salió de la placa de nominados.

Por otra parte, durante la reciente dinámica que se llevó a cabo en la competencia, Karola y Mariana se salvaron al tener empate, pues, salieron de la placa de nominados.

