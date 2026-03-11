Alejandro Estrada rompió en llanto tras hablar de su ruptura con Yuli Ruiz: "no estoy bien"

Tras haber tomado la decisión de distanciarse, Alejandro Estrada y Yuli Ruiz han llamado la atención en redes. El actor generó preocupación tras mostrarse afectado por la decisión.

¿Qué pasó entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada?

La relación entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia concluyó por una ruptura que generó todo tipo de comentarios en redes.

Yuli Ruiz decidió terminar su romance con el actor. Durante una conversación, la influencer le explicó que necesitaba "bajarle dos rayitas" a la intensidad de lo que estaban viviendo porque se sentía confundida y abrumada por la rapidez con la que iban.

Yuli Ruiz da fin a su relación con Alejandro Estrada / (Foto del Canal RCN)

"No quiero perder el norte a lo que vine", destacó.

Así mismo, destacó que en un par de ocasiones se sintió cohibida o controlada por Alejandro, algo que no estaría dispuesta a tolerar.

¿Qué dijo Alejandro Estrada tras su ruptura con Yuli Ruiz?

En medio de un momento de reflexión, Alejandro Estrada explicó que la situación ha tenido un impacto en su estado emocional dentro de La casa de los famosos Colombia.

Alejandro Estrada se muestra afectado tras su ruptura con Yuli Ruiz / (Foto del Canal RCN)

El actor señaló que el proceso no está relacionado únicamente con la relación que tuvo con la participante, sino también con la forma en la que está intentando comprender y manejar sus emociones.

“Hoy debo ser sincero y decirles que no estoy bien”, comentó.

Estrada también mencionó que al inicio del programa no tenía previsto iniciar una relación, por lo cual no pensó vivir este tipo de situaciones.

¿Qué siente Alejandro Estrada por Yuli Ruiz?

El actor reconoció que los sentimientos que surgieron hacia Yuli Ruiz aparecieron poco a poco. Según explicó, el encierro y la cercanía constante con sus compañeros influyeron en la forma en que cambiaron sus emociones.

Así mismo, señaló que el vínculo no hizo parte de una estrategia dentro del reality. Estrada afirmó que nunca antes había tenido una relación dentro de un programa de convivencia.

También explicó que, aunque la relación terminó, continúa sintiendo respeto y admiración por Yuli Ruiz. Reveló que el proceso implica aceptar lo que ocurrió y procesar lo que está sintiendo en este momento.