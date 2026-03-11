Fredy Guarín y Andreina Fiallo revelaron momentos inéditos de los 15 años de su hija | VIDEO

Andreina Fiallo llamó la atención al compartir detalles inéditos acerca de los 15 años de su hija. Las palabras de Fredy Guarín, padre de la joven, no pasaron desapercibidas en redes.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

¿Qué mostró Andreina Fiallo en el video de los 15 años de su hija?

A través de sus redes sociales, Andreina publicó un video con diferentes escenas de la celebración de los 15 años de su hija. En las imágenes se observan momentos de la llegada de la joven al lugar del evento, así como varias actividades que hicieron parte de la fiesta.

Andreina Fiallo compartió momentos inéditos de los 15 años de su hija / (Foto de Freepik)

En el video se aprecia que la joven usaba una corona y un vestido blanco largo, mientras ingresaba en una carroza tirada por caballos. El evento se realizó en un espacio amplio rodeado de naturaleza, donde se reunieron amigos y familiares para acompañarla en la celebración.

Las imágenes también muestran algunos instantes del show de baile con tambores y la “hora loca”, un momento habitual en este tipo de fiestas. En la publicación se incluyeron fragmentos de la recepción, la interacción entre los invitados y diferentes momentos de la noche.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman Toloza sorprendió con misteriosos mensajes en medio del supuesto 'shippeo' entre Alexa y Tebi

¿Qué escribió Andreina Fiallo sobre los 15 años de su hija?

En el mensaje que acompañó el video, Andreina Fiallo expresó que la celebración representó días cargados de emociones para su familia. En el texto destacó la unión familiar y el significado de poder celebrar ese momento.

“Siempre, siempre serás nuestra niña… han sido días de muchos sentimientos, de pura unión y amor genuino”, escribió en la publicación.

Andreina Fiallo dedicó emotivo mensaje en los 15 años de su hija / (Foto de Freepik)

También señaló que ver a su hija disfrutar de la celebración fue una experiencia importante para todos los presentes. Además, mencionó que la joven soñaba con tener a su padre en ese día.

Artículos relacionados La casa de los famosos Valentino Lázaro fue sancionado por romper las reglas de La casa de los famosos: ¿qué pasó?

¿Qué mensaje le dedicó Fredy Guarín a su hija durante sus 15 años?

Uno de los momentos que aparece en el video es el brindis, en el que participa Fredy Guarín. Durante sus palabras, el exfutbolista se dirigió a su hija con un mensaje frente a los invitados.

“Como siempre te lo he dicho, siempre con la bendición de Dios y sigue a tu corazón. Disfruta, tienes a todos tus amiguitos y tu familia. Disfruta y sé feliz”, expresó durante el brindis.

Según explicó Andreina Fiallo en la publicación, la intención era que el primer mensaje para la joven en ese momento lo diera su padre. En su texto también mencionó que sabía que su hija deseaba que él estuviera presente en la celebración.