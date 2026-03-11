Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Fredy Guarín y Andreina Fiallo revelaron momentos inéditos de los 15 años de su hija | VIDEO

Andreina Fiallo y Fredy Guarín generaron todo tipo de comentarios tras recordar la celebración de 15 años de su hija.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Fredy Guarín y Andreina Fiallo revelaron momentos inéditos de los 15 años de su hija
Fredy Guarín y Andreina Fiallo compartieron video de los 15 años de su hija / (Foto de AFP y Freepik)

Andreina Fiallo llamó la atención al compartir detalles inéditos acerca de los 15 años de su hija. Las palabras de Fredy Guarín, padre de la joven, no pasaron desapercibidas en redes.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Andreina Fiallo en el video de los 15 años de su hija?

A través de sus redes sociales, Andreina publicó un video con diferentes escenas de la celebración de los 15 años de su hija. En las imágenes se observan momentos de la llegada de la joven al lugar del evento, así como varias actividades que hicieron parte de la fiesta.

¿Qué mostró Andreina Fiallo en el video de los 15 años de su hija?
Andreina Fiallo compartió momentos inéditos de los 15 años de su hija / (Foto de Freepik)

En el video se aprecia que la joven usaba una corona y un vestido blanco largo, mientras ingresaba en una carroza tirada por caballos. El evento se realizó en un espacio amplio rodeado de naturaleza, donde se reunieron amigos y familiares para acompañarla en la celebración.

Las imágenes también muestran algunos instantes del show de baile con tambores y la “hora loca”, un momento habitual en este tipo de fiestas. En la publicación se incluyeron fragmentos de la recepción, la interacción entre los invitados y diferentes momentos de la noche.

Artículos relacionados

¿Qué escribió Andreina Fiallo sobre los 15 años de su hija?

En el mensaje que acompañó el video, Andreina Fiallo expresó que la celebración representó días cargados de emociones para su familia. En el texto destacó la unión familiar y el significado de poder celebrar ese momento.

“Siempre, siempre serás nuestra niña… han sido días de muchos sentimientos, de pura unión y amor genuino”, escribió en la publicación.

¿Qué escribió Andreina Fiallo sobre los 15 años de su hija?
Andreina Fiallo dedicó emotivo mensaje en los 15 años de su hija / (Foto de Freepik)

También señaló que ver a su hija disfrutar de la celebración fue una experiencia importante para todos los presentes. Además, mencionó que la joven soñaba con tener a su padre en ese día.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje le dedicó Fredy Guarín a su hija durante sus 15 años?

Uno de los momentos que aparece en el video es el brindis, en el que participa Fredy Guarín. Durante sus palabras, el exfutbolista se dirigió a su hija con un mensaje frente a los invitados.

“Como siempre te lo he dicho, siempre con la bendición de Dios y sigue a tu corazón. Disfruta, tienes a todos tus amiguitos y tu familia. Disfruta y sé feliz”, expresó durante el brindis.

Según explicó Andreina Fiallo en la publicación, la intención era que el primer mensaje para la joven en ese momento lo diera su padre. En su texto también mencionó que sabía que su hija deseaba que él estuviera presente en la celebración.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marilyn Patiño habló sobre la polémica. Juanda Caribe

Marilyn Patiño reveló que habló con la esposa de Juanda Caribe y sorprendió con su consejo

Marilyn Patiño sorprendió al intervenir en la polémica de Juanda Caribe y su consejo a su esposa generó comentarios divididos.

Marilyn Patiño y Renzo confirmaron su relación La casa de los famosos

Marilyn Patiño y Renzo confirmaron su relación: ¡así empezó su historia de amor!

Marilyn Patiño y Renzo revelaron qué ocurrió cuando se reencontraron tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

Aida Victoria Merlano le respondió a Deiby Ruiz. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano respondió con contundencia a Deiby Ruiz, expareja de La Blanquita; ¿qué le dijo?

Aida Victoria Merlano le contestó a Deiby Ruiz tras llamarla migajera y su respuesta generó polémica entre los internautas.

Lo más superlike

Paulo Londra sorprende al anunciar el nacimiento de su tercera hija Talento internacional

Reconocido cantante sorprende al anunciar el nacimiento de su tercera hija: así reveló la noticia

Un reconocido cantante anunció el nacimiento de su tercer hijo y sorprendió con un emotivo mensaje en redes sociales.

Alexa Torrex y Tebi Bernal confesaron sus sentimientos en La casa de los famosos La casa de los famosos

Alexa Torrex y Tebi Bernal confesaron sus sentimientos en La casa de los famosos: ¡se gustan!

¡Duelo en redes! Falleció reconocida influenciadora tras intervención médica: ¿cuál? Talento internacional

¡Duelo en redes! Falleció reconocida influenciadora tras intervención médica: ¿cuál?

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?