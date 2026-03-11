Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano respondió con contundencia a Deiby Ruiz, expareja de La Blanquita; ¿qué le dijo?

Aida Victoria Merlano le contestó a Deiby Ruiz tras llamarla migajera y su respuesta generó polémica entre los internautas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Aida Victoria Merlano le respondió a Deiby Ruiz.
Aida Victoria Merlano le respondió a Deiby Ruiz en redes sociales. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano no se quedó callada y le respondió con todo a la expareja de Katy Cardona, conocida como “La Blanquita”, Deiby Ruiz.

Aida Victoria Merlano le dice chichipato.
Aida Victoria Merlano le dice chichipato a Deiby Ruiz. (Foto Canal RCN)

¿Qué le respondió Aida Victoria Merlano a Deiby Ruiz, expareja de Katy Cardona, por llamarla migajera?

Deiby y Katy han sido tema de conversación en los últimos días en las redes sociales debido a su separación tras 10 años de relación y por los señalamientos que se hicieron luego de la ruptura.

Según Katy, Deiby no quiere dar la cuota alimentaria que corresponde, mientras el influenciador asegura que es un monto muy elevado y que piensa pagar lo que considera justo.

Además, hay de por medio el tema de una casa que presuntamente no habría sido puesta a nombre del hijo de ambos, sino de la madre de Deiby.

Este conflicto ha despertado todo tipo de impresiones en el mundo del entretenimiento y los demás creadores de contenido no se quedaron atrás.

En un video pasado, Aida Victoria apareció dándole consejos a Katy sobre cómo sobrellevar la separación, ya que ella misma atraviesa un proceso parecido.

Sin embargo, la situación escaló cuando Deiby la mencionó en uno de sus en vivos y la llamó “migajera”.

La influenciadora no dejó pasar el comentario y en sus historias de Instagram respondió que si ella fuera “migajera” no se habría separado a los tres días de dar a luz, ni se estaría aguantando situaciones incómodas solo por aparentar una relación inexistente.

Aida aseguró que Deiby no tiene argumentos para señalarla de esa manera, pero que ella sí tiene razones para llamarlo “chichipato”, recordando episodios en los que le reclamaba a Katy incluso por una leche para su hijo.

Las declaraciones de Merlano avivaron aún más la controversia entre la pareja caleña, que no ha escatimado oportunidad en lanzarse indirectas y acusaciones.

Aida también afirmó que Deiby obtenía dinero por pautas en las que usaba a su hijo y que, aun así, no respondía de manera adecuada por él.

Este señalamiento generó un fuerte eco en redes sociales, donde los internautas se dividieron entre quienes apoyan a Deiby y quienes respaldan a Katy y su círculo cercano, entre ellas Aida y La Jesuu, que han mostrado su posición con claridad.

Aida Victoria Merlano habla de la expareja de Katy Cardona.
Aida Victoria Merlano habla de la expareja de Katy Cardona. (Foto Canal RCN)
