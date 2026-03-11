Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Estrada y Eidevin protagonizan duro enfrentamiento por el detector de mentiras; esto pasó

Alejandro Estrada tuvo un fuerte cruce de palabras con Eidevin tras la dinámica del detector de mentiras en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alejandro Estrada se enfrenta con Eidevin.
Alejandro Estrada se enfrenta con Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Durante la dinámica del detector de mentiras en La casa de los famosos Colombia 3, Eidevin se molestó por la respuesta de Alejandro Estrada, quien lo llamó desleal.

Alejandro Estrada llama desleal a Eidevin.
Alejandro Estrada llama desleal a Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Qué respondió Alejandro Estrada sobre su amistad con Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3?

En la actividad, Alejandro respondió una de las preguntas formuladas por los televidentes en la que le preguntaban si confiaba en Eidevin.

Contrario a lo que se esperaba, el actor aseguró que desconfiaba del creador de contenido, alegando que lo había traicionado.

La reacción de Eidevin no se hizo esperar. El costeño le reclamó con fuerza y lo señaló de ser un falso que no quiso contar la verdad detrás de la polémica de los huevos del mercado, por temor al reproche de sus compañeras de habitación.

Además, le dijo que él sí era desleal, pues había empezado a lanzar indirectas relacionadas con Mariana, motivadas por celos.

Para Eidevin, Alejandro se dedica a sembrar cizaña entre los participantes, lo que genera tensión en la convivencia.

El enfrentamiento entre Alejandro y Eidevin se suma a la tensión que ya existía por la ruptura del actor con Yuli Ruiz.

¿Qué dijo Eidevin sobre la ruptura de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3?

Eidevin aprovechó el momento para dar su opinión sobre esa separación, asegurando que se siente aliviado de que terminaran, pues consideraba que la relación no era real y hacía parte de una estrategia de Alejandro.

En medio de todo este panorama, Alejandro se sigue quedando sin aliados dentro de la competencia.

Sus posturas firmes y los conflictos que ha protagonizado lo han dejado cada vez más aislado, lo que podría convertirse en un obstáculo para su permanencia en el reality.

Sin embargo, aún cuenta con el apoyo de su paisana Alexa Torrex, quien ha demostrado ser una de las participantes más fuertes al sacar las votaciones más contundentes dentro de la casa.

Ese respaldo podría convertirse en su salvavidas en medio de un juego donde las alianzas son tan importantes como la estrategia individual.

Alejandro Estrada se sometió.
Alejandro Estrada se sometió al detector de mentiras en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
