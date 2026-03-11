Alejandro Estrada y Eidevin protagonizan duro enfrentamiento por el detector de mentiras; esto pasó

Durante la dinámica del detector de mentiras en La casa de los famosos Colombia 3, Eidevin se molestó por la respuesta de Alejandro Estrada, quien lo llamó desleal.

Alejandro Estrada llama desleal a Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman Toloza envía mensaje a Alexa tras supuesto “shippeo” con Tebi en La casa de los famosos

¿Qué respondió Alejandro Estrada sobre su amistad con Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3?

En la actividad, Alejandro respondió una de las preguntas formuladas por los televidentes en la que le preguntaban si confiaba en Eidevin.

Contrario a lo que se esperaba, el actor aseguró que desconfiaba del creador de contenido, alegando que lo había traicionado.

La reacción de Eidevin no se hizo esperar. El costeño le reclamó con fuerza y lo señaló de ser un falso que no quiso contar la verdad detrás de la polémica de los huevos del mercado, por temor al reproche de sus compañeras de habitación.

Además, le dijo que él sí era desleal, pues había empezado a lanzar indirectas relacionadas con Mariana, motivadas por celos.

Para Eidevin, Alejandro se dedica a sembrar cizaña entre los participantes, lo que genera tensión en la convivencia.

El enfrentamiento entre Alejandro y Eidevin se suma a la tensión que ya existía por la ruptura del actor con Yuli Ruiz.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

¿Qué dijo Eidevin sobre la ruptura de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3?

Eidevin aprovechó el momento para dar su opinión sobre esa separación, asegurando que se siente aliviado de que terminaran, pues consideraba que la relación no era real y hacía parte de una estrategia de Alejandro.

En medio de todo este panorama, Alejandro se sigue quedando sin aliados dentro de la competencia.

Sus posturas firmes y los conflictos que ha protagonizado lo han dejado cada vez más aislado, lo que podría convertirse en un obstáculo para su permanencia en el reality.

Sin embargo, aún cuenta con el apoyo de su paisana Alexa Torrex, quien ha demostrado ser una de las participantes más fuertes al sacar las votaciones más contundentes dentro de la casa.

Artículos relacionados Alejandro Estrada ¿Controlador? Yuli Ruiz reveló detalles de su ruptura con Alejandro Estrada en La casa de los famosos

Ese respaldo podría convertirse en su salvavidas en medio de un juego donde las alianzas son tan importantes como la estrategia individual.

ENTÉRATE DE TODO EN LA GALA HOY A LAS 8 DE LA NOCHE POR EL CANAL RCN. Y DISFRUTA DE 24/7 por la App