Alejandro Estrada hizo confesión tras su ruptura con Yuli Ruiz en La casa de los famosos

En los últimos días, los nombres de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz han acaparado la atención de los seguidores de La casa de los famosos Colombia debido a la crisis sentimental que atraviesan y que, al parecer, terminó su relación.

¿Qué dijo Alejandro Estrada tras su ruptura con Yuli Ruiz?

En medio de las especulaciones de sus compañeros dentro del reality del Canal RCN, Alejandro Estrada decidió referirse a la situación y hablar abiertamente con Manuela Gómez sobre lo que siente tras la ruptura con Yuli.

Aunque reconoció que la situación no ha sido fácil, también dejó claro que ha tratado de manejarla con tranquilidad y sin dejarse llevar por el ego.

Gracias a Dios hablo del ego porque no me está afectando. Sigo sintiéndome muy seguro.

El actor fue sincero al confesarle a su compañera que, aunque el distanciamiento le genera tristeza, prefiere respetar el espacio de Yuli y no presionarla para que tome una decisión.

Incluso aseguró que entiende que ella pueda estar organizando sus ideas antes de hablar del tema con claridad.

Si quieres estar bien, me tiene; si no quiere estar bien, todo bien. No te voy a agarrar.

Alejandro Estrada se sinceró tras su ruptura con Yuli Ruiz. Foto | Canal RCN.

¿Qué confesó Alejandro Estrada sobre su vida sentimental tras su ruptura con Yuli Ruiz?

Alejandro Estrada reflexionó sobre lo complejo que resulta manejar emociones dentro del reality, donde la convivencia, la presión del juego y la exposición constante pueden intensificar los sentimientos.

Asimismo, aseguró que no culpaba a Yuli de haber querido parar lo que venían teniendo dentro del reality por querer enfocarse en su juego y aclarar sus sentimientos.

Tal vez está organizando las ideas o esperando el momento para hablar. Yo de antemano la entiendo y la disculpo en ese aspecto.

El actor confesó que llevaba cerca de nueve meses soltero antes de ingresar al programa y, aunque en ese tiempo tuvo oportunidades de iniciar nuevas relaciones, no se había permitido involucrarse sentimentalmente.

Sin embargo, dentro del reality decidió darse la oportunidad de sentir, algo que terminó llevándolo a conectar con Yuli.

“Yo llevaba nueve meses solo y oportunidades tuve muchas, pero no me lanzaba a sentir”.

¿Por qué Yuli Ruiz decidió terminar su relación con Alejandro Estrada?

Yuli Ruiz por su parte ha confesado que sintió que las cosas con Alejandro Estrada iban demasiado rápido y que hubo varias actitudes del actor que no le gustaron y fueron como una alerta para ella.

La modelo les ha confesado a algunas de sus compañeras que quiere volver a enfocarse en su juego y la razón por la que entró a La casa de los famosos Colombia 3 y por eso, cree que por el momento lo mejor es estar soltera.