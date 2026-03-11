Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alexa Torrex y Tebi Bernal hablaron sin filtros sobre lo que sienten en La casa de los famosos

Alexa Torrex y Tebi Bernal confesaron sus sentimientos y dudas por lo que viene pasando en La casa de los famosos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alexa Torrex y Tebi Bernal se sinceraron
Alexa Torrex y Tebi Bernal hablaron de sus sentimientos. (Fotos Canal RCN)

Los nombres de Alexa Torrex y Tebi Bernal, participantes de La casa de los famosos Colombia 3 han estado en el foco mediático por un 'shippeo' en la competencia.

Artículos relacionados

¿Alexa Torrex y Tebi Bernal podrían tener un romance en La casa de los famosos Colombia 3?

Alexa Torrex, en los últimos días, ha expresado los sentimientos viene teniendo hacia Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia, algo que la tiene hecha un mar de dudas.

Por su parte, el deportista no ha sido indiferente y en algunos momentos como las fiestas de los sábados le ha coqueteado y lanzado frases a la cantante que también han mostrado un cierto interés de su parte.

Esta aparente química ha empezado tomar fuerza dentro del reality del Canal RCN y otros participantes ya lo han notado, por lo que les han indagado a ambos.

Precisamente, Yuli Ruiz aconsejó a Alexa de poner punto final a cualquier tipo de acercamiento con Tebi para no poner en riesgo su compromiso afuera de la competencia con Jhorman Toloza.

Por eso, la cantante quiso hablar de manera directa con Tebi y aclarar lo que viene pasando entre ellos.

Jhorman Toloza durante su congelado en La casa de los famosos - Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex y Tebi Bernal hablaron para aclarar lo que vienen sintiendo. Foto | Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Qué se confesaron Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex le confesó a Tebi Bernal lo que viene sintiendo y las dudas que él le está haciendo sentir con sus actos y forma de comportarse con ella.

Tebi le aseguró que no quería convertirse en un problema para ella y más para su relación afuera de la competencia, por lo que le aseguró que él podría dejarle de hablar.

No le vuelvo a hablar pues, ¿pacto de amigos? Pero vea pues, yo qué le hice.

Tebi también le aconsejó que buscara la forma a través de la meditación y oración de sacárselo de su cabeza pensando cosas feas y malas sobre él: "Usted dice esto es temporal, afuera está esposito".

Ante esto Alexa le dejó claro que ella ya viene haciendo eso y que a diario busca la forma de verlo con otros ojos que no sean de amistad.

¿Yo digo ojalá que se me dé? Usted cree que yo no me repito: este man es ordinario, le cae a todas, yo me repito eso.

Sin embargo, aunque Tebi intentó tomárselo con humor y buscar la forma de bajar la tensión, Alexa le aseguró que en realidad sí le estaba quedando difícil controlar sus sentimientos.

Tebi, me está quedando difícil

Artículos relacionados

¿Tebi Bernal está interesado en Alexa Torrex o es estrategia?

Alexa Torrex tras su conversación con Tebi Bernal se sentó a reflexionar frente a las cámaras y aseguró que tenía una duda mayor y era si él si estaba interesado en ella o solo era una estrategia.

Está el tema que me quieran utilizar, que todo sea un invento por parte de él o estrategia. Lo mío no lo es, lo mío es perjudicial para mí, salgo de aquí y nunca más le vuelvo a hablar.

Alexa aseguró que de su parte no era una estrategia y que era una realidad que estaba teniendo muchos sentimientos encontrados por su compañero, ¿qué pasará? No te pierdas La casa de los famosos Colombia por la App y señal del Canal RCN.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

¡Congelados! Así reaccionó Beba tras la visita de su esposo en la casa de los famosos Colombia: lloró La casa de los famosos

¡Congelados! Así reaccionó Beba tras la visita de su esposo en la casa de los famosos Colombia: lloró

Tras quebrarse en llanto por el resultado de su prueba de embarazo, Beba recibió la visita de su esposo Andrés Gómez.

Valentino Lázaro fue sancionado por romper las reglas de La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentino Lázaro fue sancionado por romper las reglas de La casa de los famosos: ¿qué pasó?

Valentino recibió una sanción en La casa de los famosos y, por decisión de El Jefe, perdió un poder clave dentro del juego.

Juanse Laverde se sorprendió de Beba La casa de los famosos

Juanse Laverde rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa de Beba: "me sorprendió mucho"

Juanse Laverde llamó la atención al revelar que Beba no era quien realmente pensaba. El cantante se mostró decepcionado.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta sobre su encuentro con Yeferson Cossio Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta se pronunció tras aparecer en video viral con Yeferson Cossio: ¿se reconciliaron?

Nicolás Arrieta habló de su encuentro con Yeferson Cossio y dejó entrever cómo quedó su relación tras años de enemistad.

Esta fue la última publicación de Zalek, quien falleció a causa de accidente de moto: ¿cuál? Talento nacional

Esta fue la última publicación de Zalek, quien falleció a causa de accidente en moto: ¿cuál?

¡Luto en la escritura! Falleció reconocida celebridad en las últimas horas: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en la escritura! Falleció reconocida celebridad en las últimas horas: así se confirmó

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?