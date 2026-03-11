Alexa Torrex y Tebi Bernal hablaron sin filtros sobre lo que sienten en La casa de los famosos

Los nombres de Alexa Torrex y Tebi Bernal, participantes de La casa de los famosos Colombia 3 han estado en el foco mediático por un 'shippeo' en la competencia.

¿Alexa Torrex y Tebi Bernal podrían tener un romance en La casa de los famosos Colombia 3?

Alexa Torrex, en los últimos días, ha expresado los sentimientos viene teniendo hacia Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia, algo que la tiene hecha un mar de dudas.

Por su parte, el deportista no ha sido indiferente y en algunos momentos como las fiestas de los sábados le ha coqueteado y lanzado frases a la cantante que también han mostrado un cierto interés de su parte.

Esta aparente química ha empezado tomar fuerza dentro del reality del Canal RCN y otros participantes ya lo han notado, por lo que les han indagado a ambos.

Precisamente, Yuli Ruiz aconsejó a Alexa de poner punto final a cualquier tipo de acercamiento con Tebi para no poner en riesgo su compromiso afuera de la competencia con Jhorman Toloza.

Por eso, la cantante quiso hablar de manera directa con Tebi y aclarar lo que viene pasando entre ellos.

Alexa Torrex y Tebi Bernal hablaron para aclarar lo que vienen sintiendo. Foto | Canal RCN.

¿Qué se confesaron Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex le confesó a Tebi Bernal lo que viene sintiendo y las dudas que él le está haciendo sentir con sus actos y forma de comportarse con ella.

Tebi le aseguró que no quería convertirse en un problema para ella y más para su relación afuera de la competencia, por lo que le aseguró que él podría dejarle de hablar.

No le vuelvo a hablar pues, ¿pacto de amigos? Pero vea pues, yo qué le hice.

Tebi también le aconsejó que buscara la forma a través de la meditación y oración de sacárselo de su cabeza pensando cosas feas y malas sobre él: "Usted dice esto es temporal, afuera está esposito".

Ante esto Alexa le dejó claro que ella ya viene haciendo eso y que a diario busca la forma de verlo con otros ojos que no sean de amistad.

¿Yo digo ojalá que se me dé? Usted cree que yo no me repito: este man es ordinario, le cae a todas, yo me repito eso.

Sin embargo, aunque Tebi intentó tomárselo con humor y buscar la forma de bajar la tensión, Alexa le aseguró que en realidad sí le estaba quedando difícil controlar sus sentimientos.

Tebi, me está quedando difícil

¿Tebi Bernal está interesado en Alexa Torrex o es estrategia?

Alexa Torrex tras su conversación con Tebi Bernal se sentó a reflexionar frente a las cámaras y aseguró que tenía una duda mayor y era si él si estaba interesado en ella o solo era una estrategia.

Está el tema que me quieran utilizar, que todo sea un invento por parte de él o estrategia. Lo mío no lo es, lo mío es perjudicial para mí, salgo de aquí y nunca más le vuelvo a hablar.

Alexa aseguró que de su parte no era una estrategia y que era una realidad que estaba teniendo muchos sentimientos encontrados por su compañero, ¿qué pasará? No te pierdas La casa de los famosos Colombia por la App y señal del Canal RCN.