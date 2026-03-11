Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Hannah Montana regresa después de 15 años: así luce Miley Cyrus como el icónico personaje

Hannah Montana regresa 15 años después con un especial por los 20 años de la serie. Miley Cyrus retomará su icónico personaje.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hannah Montana regresa después de 15 años: así luce Miley Cyrus como el icónico personaje
Hannah Montana regresa después de 15 años: así luce Miley Cyrus como el icónico personaje. (Foto Gerardo Mora / AFP) (Foto Arturo Holmes / AFP)

La serie que marcó a toda una generación está de regreso. “Hannah Montana”, uno de los programas más icónicos de Disney Channel, celebrará sus 20 años con un especial conmemorativo.

Artículos relacionados

El programa, titulado “Hannah Montana 20th Anniversary Special”, se estrenará el próximo 24 de marzo en Disney+, exactamente dos décadas después del debut de la serie en televisión.

El especial recordará el impacto cultural de la producción que convirtió a Miley Cyrus en una estrella mundial y que acompañó a millones de fans durante su infancia y adolescencia.

Entre los momentos más llamativos del proyecto estará la reaparición de Cyrus como Hannah Montana, algo que no ocurría desde hace aproximadamente 15 años.

¿De qué tratará el especial por los 20 años de Hannah Montana?

El especial reunirá diferentes elementos que marcaron la historia de la serie. Según anunció Disney, el programa contará con imágenes inéditas, recuerdos del rodaje y recreaciones de algunos de los sets más reconocidos, como el salón de la familia Stewart y el vestidor donde el personaje se transformaba en la famosa cantante.

La producción también será grabada frente a una audiencia en vivo e incluirá una entrevista a Miley Cyrus realizada por Alex Cooper, creadora del popular podcast Call Her Daddy.

Durante el programa se revisitarán varios de los momentos más recordados de la serie, así como fragmentos de archivo que nunca habían sido mostrados al público. La idea es ofrecer una mirada nostálgica a una producción que marcó a toda una generación de espectadores.

“Hannah Montana” celebra 20 años y Miley Cyrus regresará a su icónico personaje
“Hannah Montana” celebra 20 años y Miley Cyrus regresará a su icónico personaje. (Foto Kevin Winter / AFP)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Miley Cyrus sobre el regreso de Hannah Montana?

En el comunicado oficial del anuncio, Miley Cyrus habló sobre el significado que ha tenido el personaje en su vida y en su carrera artística.

La cantante explicó que Hannah Montana siempre será una parte importante de su historia, ya que lo que comenzó como un programa de televisión terminó convirtiéndose en una experiencia compartida con millones de fans alrededor del mundo.

También expresó su orgullo por el hecho de que, después de tantos años, la serie siga teniendo un significado especial para el público. Según comentó, el especial es una forma de celebrar ese legado y agradecer a las personas que han acompañado su carrera durante dos décadas.

La serie que marcó a una generación vuelve: “Hannah Montana” celebra 20 años con especial en Disney+
La serie que marcó a una generación vuelve: “Hannah Montana” celebra 20 años con especial en Disney+ (Foto Stephen Shugerman / AFP)

Artículos relacionados

La producción juvenil se emitió originalmente entre 2006 y 2011, tuvo cuatro temporadas y recibió cuatro nominaciones al Emmy como mejor programa infantil. La historia seguía a Miley Stewart, una adolescente que llevaba una doble vida como la famosa estrella pop Hannah Montana.

En las primeras imágenes difundidas del especial, Miley Cyrus aparece nuevamente con la icónica peluca rubia y el vestuario brillante del personaje, recordando el estilo que definió una de las series más populares de Disney Channel.

El especial conmemorativo se estrenará el 24 de marzo en Disney+, donde los fans podrán revivir la historia de uno de los personajes más recordados de la televisión juvenil.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

El reclamo de Beba a su esposo tras congelado en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Beba le reclamó a su esposo tras el congelado en La casa de los famosos: “¿Qué pasó, Andrés Fernando?”

Beba le reclamó a su esposo tras su visita al congelado de La casa de los famosos Colombia.

Sofía Jaramillo sorprendió al revelar a qué participantes apoya en La casa de los famosos Talento nacional

Sofía Jaramillo soltó los nombres de los famosos que apoya y causó revuelo, ¿qué dijo de Alexa?

Sofía Jaramillo reveló a quiénes apoya en La casa de los famosos y sorprendió con algunos de los nombres.

Los participantes vivirán una nueva función. La casa de los famosos

Regresa el cine a La casa de los famosos Colombia 3 con momentos elegidos por el público

El regreso del cine promete revelar emociones intensas y redefinir las alianzas dentro de La casa de los famosos Colombia 3.

Lo más superlike

Emotivo mensaje de la hermana de Yeison Jiménez a dos meses de su partida Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez conmovió con mensaje a dos meses de la muerte del cantante

Hermana de Yeison Jiménez publicó conmovedor mensaje a dos meses de la muerte del cantante.

Presentadora de RCN recibe inesperada propuesta de matrimonio en pleno programa y dice que no Viral

Presentadora de RCN recibe inesperada propuesta de matrimonio en pleno programa y dice que no | VIDEO

Fanny Lu dedicó emotivas palabras a Zalek Talento nacional

Fanny Lu reveló su última conversación con el cantante Zalek antes de su muerte

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?