Hannah Montana regresa después de 15 años: así luce Miley Cyrus como el icónico personaje

La serie que marcó a toda una generación está de regreso. “Hannah Montana”, uno de los programas más icónicos de Disney Channel, celebrará sus 20 años con un especial conmemorativo.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman Toloza sorprendió con misteriosos mensajes en medio del supuesto 'shippeo' entre Alexa y Tebi

El programa, titulado “Hannah Montana 20th Anniversary Special”, se estrenará el próximo 24 de marzo en Disney+, exactamente dos décadas después del debut de la serie en televisión.

El especial recordará el impacto cultural de la producción que convirtió a Miley Cyrus en una estrella mundial y que acompañó a millones de fans durante su infancia y adolescencia.

Entre los momentos más llamativos del proyecto estará la reaparición de Cyrus como Hannah Montana, algo que no ocurría desde hace aproximadamente 15 años.

¿De qué tratará el especial por los 20 años de Hannah Montana?

El especial reunirá diferentes elementos que marcaron la historia de la serie. Según anunció Disney, el programa contará con imágenes inéditas, recuerdos del rodaje y recreaciones de algunos de los sets más reconocidos, como el salón de la familia Stewart y el vestidor donde el personaje se transformaba en la famosa cantante.

La producción también será grabada frente a una audiencia en vivo e incluirá una entrevista a Miley Cyrus realizada por Alex Cooper, creadora del popular podcast Call Her Daddy.

Durante el programa se revisitarán varios de los momentos más recordados de la serie, así como fragmentos de archivo que nunca habían sido mostrados al público. La idea es ofrecer una mirada nostálgica a una producción que marcó a toda una generación de espectadores.

“Hannah Montana” celebra 20 años y Miley Cyrus regresará a su icónico personaje. (Foto Kevin Winter / AFP)

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

¿Qué dijo Miley Cyrus sobre el regreso de Hannah Montana?

En el comunicado oficial del anuncio, Miley Cyrus habló sobre el significado que ha tenido el personaje en su vida y en su carrera artística.

La cantante explicó que Hannah Montana siempre será una parte importante de su historia, ya que lo que comenzó como un programa de televisión terminó convirtiéndose en una experiencia compartida con millones de fans alrededor del mundo.

También expresó su orgullo por el hecho de que, después de tantos años, la serie siga teniendo un significado especial para el público. Según comentó, el especial es una forma de celebrar ese legado y agradecer a las personas que han acompañado su carrera durante dos décadas.

La serie que marcó a una generación vuelve: “Hannah Montana” celebra 20 años con especial en Disney+ (Foto Stephen Shugerman / AFP)

Artículos relacionados Selección Colombia Jugador de la selección rompe el silencio tras rumores de conflicto en el equipo y lanza fuerte mensaje

La producción juvenil se emitió originalmente entre 2006 y 2011, tuvo cuatro temporadas y recibió cuatro nominaciones al Emmy como mejor programa infantil. La historia seguía a Miley Stewart, una adolescente que llevaba una doble vida como la famosa estrella pop Hannah Montana.

En las primeras imágenes difundidas del especial, Miley Cyrus aparece nuevamente con la icónica peluca rubia y el vestuario brillante del personaje, recordando el estilo que definió una de las series más populares de Disney Channel.

El especial conmemorativo se estrenará el 24 de marzo en Disney+, donde los fans podrán revivir la historia de uno de los personajes más recordados de la televisión juvenil.