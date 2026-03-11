Las coincidencias que rodean las muertes de Yeison Jiménez y el artista urbano Zalek

La música en Colombia no termina de recuperarse del golpe que dejó la muerte del cantante Yeison Jiménez cuando una nueva tragedia sacudió a los fanáticos: el cantante barranquillero Zalek falleció el 10 de marzo en un accidente de tránsito en Medellín.

¿Por qué están asociando la muerte de Zalek con la de Yeison Jiménez?

Los encargados de confirmar el fallecimiento del joven artista urbano fue su equipo de trabajo y mánager, quienes a través de un comunicado en redes sociales dieron la noticia revelando que fue en un accidente de tránsito.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Zalek, artista, amigo y cantante barranquillero, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en moto en Medellín”.

Tras conocerse la noticia, figuras del medio musical como el productor de Yeison Jiménez, Georgy Parra, lamentaron la pérdida.



Sin embargo, algo que ha empezado a ser tema de conversación en redes sociales son algunas inquietantes coincidencias en la muerte de Zalek y Yeison Jiménez.

¿Cuáles son las coincidencias que hay entre la muerte de Zalek y Yeison Jiménez?

La primera coincidencia que ha llamado la atención de los seguidores es la fecha. Ambos artistas fallecieron un día 10: Jiménez en enero y Zalek exactamente dos meses después, en marzo.

Este detalle ha generado comentarios entre fanáticos que ven el número como una coincidencia difícil de ignorar en medio del dolor que atraviesa la industria musical.

Yeison Jiménez y Zalek fallecieron el mismo día en distinto mes. (AFP: Raul ARBOLEDA)

Otro punto que conecta ambas tragedias es la forma en que ocurrieron. Los dos artistas perdieron la vida en accidentes cuando atravesaban un momento importante en sus carreras. Jiménez falleció en un siniestro aéreo que conmocionó al país, mientras que Zalek murió tras sufrir un accidente de motocicleta en la capital antioqueña.

También ha generado impacto la actividad que ambos tenían poco antes de morir. Al igual que Jiménez, quien mantenía contacto constante con sus seguidores, Zalek había publicado contenido en sus redes sociales horas antes del accidente.

En una de sus últimas historias de Instagram se le veía tomando clases de técnica vocal, mostrando su compromiso con la música.

La conexión entre los dos artistas también se da en el terreno musical. Mientras Yeison Jiménez se consolidó como uno de los máximos exponentes de la música popular, Zalek venía apostándole a una mezcla entre el urbano y el regional mexicano, un estilo que dialogaba con los sonidos que el intérprete del género popular ayudó a posicionar en el país.