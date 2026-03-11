Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sofía Jaramillo soltó los nombres de los famosos que apoya y causó revuelo, ¿qué dijo de Alexa?

Sofía Jaramillo reveló a quiénes apoya en La casa de los famosos y sorprendió con algunos de los nombres.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sofía Jaramillo sorprendió al revelar a qué participantes apoya en La casa de los famosos
Sofía Jaramillo destapó a quiénes apoya en La casa de los famosos y habló de Alexa. (Fotos: Canal RCN)

Sofía Jaramillo sorprendió a sus seguidores al revelar a qué participantes sigue apoyando dentro de La casa de los famosos Colombia.

¿A quién sigue apoyando Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia?

La revelación se dio a través de sus redes sociales, donde respondió varias preguntas de sus seguidores y habló sobre algunos de los concursantes que aún permanecen en competencia dentro del reality de convivencia del Canal RCN.

Durante su participación en el programa, Sofía Jaramillo compartió con varios de los participantes y mantuvo diferentes interacciones dentro de la casa. Por eso, algunos de sus seguidores quisieron saber a quién apoya actualmente en la competencia.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, la modelo respondió a varias inquietudes de los internautas sobre distintos temas relacionados con su paso por La casa y los participantes que continúan en el programa.

En medio de esa dinámica, uno de los seguidores le preguntó por los concursantes que sigue apoyando dentro de La casa de los famosos Colombia. Sofía respondió sin filtró y sorprendió con su respuesta.

Sofía Jaramillo sorprendió al revelar a qué participantes apoya en La casa de los famosos
Sofía Jaramillo destapó a quiénes apoya en La casa de los famosos y habló de Alexa. (Foto: Canal RCN)

Entre los nombres que mencionó se encuentran Tebi, Alexa y Manuela, quienes han recibido apoyo por parte de algunos seguidores del programa. También señaló que apoya a Beba y a Valentino, quienes, por otro lado, han estado en el ojo del huracán por comentarios y reacciones a situaciones que han protagonizado dentro de La casa.

¿Qué opina Sofía Jaramillo sobre el comportamiento de Alexa Torrex en La casa de los famosos?

Durante la misma dinámica en redes sociales, Sofía Jaramillo también respondió a preguntas con Alexa Torrex.

Sofía, sin filtro, también dio su opinión sobre la participación de Alexa, quien recibe apoyo masivo del público, pero también se ha enfrentado a críticas por algunas de sus actitudes dentro de La casa de los famosos, donde la califican como “showsera” por la forma en la que responde ante algunos de los problemas.

Sofía Jaramillo sorprendió al revelar a qué participantes apoya en La casa de los famosos
Sofía Jaramillo destapó a quiénes apoya en La casa de los famosos y habló de Alexa. (Foto: Canal RCN)

Sofía respondió que considera su participación hace parte del juego y su estrategia: “Ella está encarnado un personaje. Entiendo completamente su juego”, escribió.

 

