Nicolás Arrieta se pronunció tras aparecer en video viral con Yeferson Cossio: ¿se reconciliaron?

Tras la viralización de videos en los que se ve a Nicolás Arrieta junto a Yeferson Cossio, el creador de contenido decidió pronunciarse y contar detalles de su inesperado encuentro con el antioqueño después de varios años de enemistad.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre su encuentro con Yeferson Cossio?

La aparición de ambos generó una ola de comentarios en redes sociales, pues durante mucho tiempo protagonizaron fuertes diferencias públicas que incluso llegaron a instancias legales.

Como se conoce, los dos creadores de contenido mantuvieron durante años, por tal razón, el video donde están juntos sorprendió a muchos de los internautas.

El propio Nicolás Arrieta fue quien compartió el video en el que se les ve en el mismo lugar. Posteriormente publicó una de las conocidas “bitácoras del capitán”, espacio que usó durante su participación en La casa de los famosos Colombia, para explicar cómo se dio este encuentro.

Nicolás Arrieta habló tras reencontrarse con Yeferson Cossio: ¿qué pasará entre ellos? (Foto: Canal RCN)

En el video relató que asistió a una invitación y que al llegar al lugar se encontró con Yeferson Cossio. Las imágenes que circularon en redes mostraron a los dos conversando e incluso se observa a Cossio abrazándolo.

“Cuando conocí a Cossio eras así de chiquito, me dabas aquí”, dijo mientras mostraba que era más bajo que él, a lo que Cossio respondió en tono de broma: “Me tomo la sopita”.

Nicolás Arrieta también mencionó que durante la conversación hubo un comentario en tono de broma que no le gustó del todo a Cossio, pues volvió a mencionar un tema delicado con los conflictos legales que habían tenido en el pasado.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre volver a ser amigo de Yeferson Cossio?

Nicolás Arrieta explicó a sus millones de seguidores que durante el encuentro Yeferson Cossio le habló en privado y le propuso dejar atrás las diferencias que habían tenido durante años.

Nicolás Arrieta por su parte señaló que cuando se hizo ese comentario notó un cambio en la reacción de Yeferson Cossio.

Nicolás Arrieta sobre su encuentro con Yeferson Cossio (Fotos: Canal RCN)

“Le cambio la cara” y agregó que aunque “cree que la gente podía cambiar”.

Sin embargo, Nicolás Arrieta afirmó que, aunque pudieron conversar y dejar atrás parte de sus desacuerdos, no cree que vayan a volver a tener una relación de amistad como tal.