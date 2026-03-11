Juliana Calderón abrió su corazón y contó cómo enfrenta la muerte de su novio

El 10 de marzo de 2026 se cumplieron dos meses de la trágica muerte de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo, entre ellos Juan Manuel Rodríguez, novio de la influenciadora Juliana Calderón, quien abrió su corazón para contar cómo ha vivido su luto.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

¿Qué dijo Juliana Calderón tras dos meses de la muerte de su novio?

La creadora de contenido Juliana Calderón reapareció en la noche del pasado martes 10 de marzo por medio de sus redes sociales con una inesperada dinámica de preguntas y respuestas que tomó por sorpresa a los internautas. Pues la joven influenciadora había decidido llevar a cabo esta actividad en plena conmemoración de la muerte de su novio.

Juliana Calderón recordó a su novio a dos meses de la tragedia en la que murió con Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN | Freepik).

Por tal razón, varios de sus seguidores aprovecharon el momento para preguntarle a Juliana cómo se ha sentido en los últimos meses tras la pérdida de su novio, pues aunque ha estado activa en redes sociales, en ocasiones se ha mostrado baja de ánimos.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman Toloza envía mensaje a Alexa tras supuesto “shippeo” con Tebi en La casa de los famosos

Ante esto, la influenciadora explicó que no es fácil de explicar ya que siente una mescla de sentimientos que cambian constantemente, pues en ocasiones ha sentido depresión y por tal razón trata de no permanecer en su casa y viajar a diferentes destinos

"No sé cómo explicarles... A veces me siento como deprimida, a veces me siento sola; por eso trato de viajar tanto y no estar en mi casa, porque el estar allá me hace sentir vacíos tediosos”.

¿Quién es el mayor apoyo de Juliana Calderón en medio de su luto?

Así mismo, Juliana Calerón reveló que no siempre está sola, pues cuenta con el apoyo y compañía de sus hermanas, así como de su mamá y papá.

Artículos relacionados Influencers Luto en la familia Ladera García: tuvieron que decir adiós a importante miembro

“Lo bueno es que yo tengo a mis hermanas, tengo a mi papá, a mi mamá, a Apolo”

Además, destacó la compañía de su perrito Apolo, quien siempre la acompaña al llegar la noche cuando todo se encuentra en silencio.

“Apolo ha sido un apoyo incondicional, porque él duerme conmigo, a toda hora está conmigo, pero sí da mucha tristeza, días como hoy, se los juro que no he querido hacer nada. Hoy fui a orar un rato, y la verdad como que no dan ganas de hacer nada"