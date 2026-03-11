Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esposo de Beba fue criticado tras sorpresivo gesto durante su visita a La casa de los famosos: ¿qué hizo?

Andrés Gómez, esposo de Beba, visitó la casa durante un 'congelado', pero su actitud fue blanco de críticas entre los seguidores del programa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Beba en La casa de los famosos Colombia.
Esposo de Beba es criticado por darle un beso durante su visita a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

En una nueva dinámica de congelados, el siguiente participante en recibir la visita de un ser querido fue Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, quien fue sorprendida tras la llegada de Andrés Gómez, su esposo, a La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Andrés Gómez durante la dinámica de 'Congelado' en La casa de los famosos Colombia?

Segundos después de que culminara la gala, el Jefe le anunció a los participantes que debía permanecer 'Congelados', señal que todos acataron para luego presenciar la llegada de Andrés Gómez, quien saludó a todos y luego fue en búsqueda de su esposa.

"Adivinen quien llegó, qué gusto conocerlos, mi amorcito, no te muevas, no sabes cuánto te he extrañado, demasiado tiempo sin ti", fueron las palabras de Gómez.

Posteriormente, el hombre aprovechó su corto paso por la casa para darle palabras de aliento a Beba y recordarle que debe confiar en ella, además de hacerle saber que es una mujer valiente y que, en medio de sus dificultades cree firmemente en su capacidad para superarlas.

"Quiero que recuerdes las palabras que le dieron mucho sentido a mi vida y que hoy le dan sentido a tu vida, lo estás haciendo super bien, confía en ti, confía en Dios, lo sé en mi corazón que todo esto que está pasando no es por casualidad", agregó.

¿Por qué fue criticado Andrés Gómez, esposo de Beba, tras su visita a La casa de los famosos Colombia?

Y aunque el momento estuvo marcado por la emotividad y la ilusión de este reencuentro, hubo un detalles que fue blanco de críticas entre los televidentes y usuarios en las redes sociales, quienes criticaron el gesto de Andrés quien de manera inesperada se quitó su camisa para dejársela a la barranquillera.

"Si ves no traje nada, pero te voy a dejar esto que es mi camisa, esta mi esencia para que te acompañe, quizá estoy muy lejos, pero es la representación de que estoy aquí contigo", dijo.

Frente a lo ocurrido, internautas no se quedaron con nada y se mostraron en desacuerdo con lo que hizo, no solo por quitarse la camisa, sino porque en ningún momento aprovechó la visita para darle un beso.

Por su parte, la actual participante tomó la prenda para olerla, y más tarde reafirmarle su amor, sin embargo, también le envió mensaje en el que le reclamó por no despedirse con un beso.

 

