Así prepara Andrea Valdiri los 15 años de su hija: revela el detrás de cámaras

Andrea Valdiri mostró en YouTube a sus fans cómo avanza la preparación de los 15 años de su hija y sorprendió con detalles del evento.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Andrea Valdiri sorprendió a sus fans con un documental revelando el detrás de cámaras de la preparación de los 15 años de su hija. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Andrea Valdiri vuelve a llamar la atención en redes sociales tras anunciar que prepara una magnífica y única fiesta de 15 años para su hija Isabella. Por ello, la creadora de contenido ha comenzado a compartir con sus seguidores algunos momentos del detrás de cámaras de todo lo que lleva organizado para la celebración.

¿Qué enseñó Andrea Valdiri sobre lo que ha preparado de los 15 años de su hija?

La influencer barranquillera Andrea Valdiri publicó un video en YouTube con formato tipo documental, en que se le ve sentada en un sillón, luciendo un corto vestido café y zapatos de tacón plateados, mientras les da la bienvenida a sus seguidores al detrás de cámaras de los 15 años de su hija.

Andrea Valdiri revela a sus fans en un video el detrás de cámara de los 15 de su hija
Andrea Valdiri sorprende a sus fans con un detrás de cámaras de la preparación de los 15 de su hija. (Foto: Canal RCN)

Durante el clip, la también empresaria expresó la emoción que sentía por este momento, asegurando que es un acontecimiento que había esperado durante mucho tiempo.

Acto seguido, Andrea habló sobre quiénes estarán invitados a la celebración, sorprendiendo a muchos de sus seguidores con la respuesta que dio.

¿A quiénes invitará Andrea Valdiri a la fiesta de 15 años de su hija, Isabella?

En el video, la influencer de 34 años contó que la celebración contará con cerca de 150 invitados. Según explicó, la mitad estará conformada por amigos de su hija Isabella y sus padres, mientras que la otra parte corresponderá a personas cercanas a Andrea, destacando que la familia tendrá un lugar especial entre los asistentes.

Además, la creadora de contenido reveló que la fiesta se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena y aseguró que la celebración promete convertirse en todo un espectáculo.

Andrea Valdiri cuenta detalles de los 15 años de su hija
Andrea Valdiri reveló que escogió Cartagena para celebrar los 15 de su hija. (Foto: Canal RCN)

¿Qué enseñó Andrea Valdiri en el detrás de cámaras de la fiesta de 15 años de su hija?

En el video, Andrea mostró inicialmente el diseño de las tarjetas de invitación que recibirán los asistentes, un trabajo que dejó en manos de una experta. La profesional elaboró dos versiones: una pensada para los niños y otra dirigida a los adultos.

De igual manera, se reveló que los invitados recibirán un recuerdo especial de la celebración: un portarretratos con una imagen representativa de la ciudad, en el que también aparece el nombre de la hija de la empresaria.

Posteriormente, revela que la lujosa fiesta se llevará a cabo en el Teatro Plaza de La Serrezuela, donde llegó a negociar y pagó la suma de 60 millones de pesos con impuestos incluidos.

El clip, que ya circula en internet, no tardó en generar conversación en redes sociales, donde varios usuarios comentaron que les encantaría asistir a esta lujosa fiesta, programada para el próximo 13 de marzo.

