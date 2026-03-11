J Balvin enterneció las redes al revelar la tierna discusión que tuvo con su hijo Río

El cantante J Balvin ha generado diversas reacciones entre sus más de 50 millones de seguidores en Instagram tras publicar una serie de videos en los que protagoniza una tierna discusión con su hijo Río.

¿Cuál es el video que muestra a J Balvin discutiendo tiernamente con su hijo Río?

A través de sus historias de Instagram, el reguetonero colombiano J Balvin ha enternecido y hecho reír a sus seguidores al compartir un video en el que sostiene una divertida discusión con su pequeño hijo mientras caminan por la calle.

J Balvin compartió con sus fans la tierna discusión que tuvo con Río. (Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images /AFP)

En el clip, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, el artista paisa inicia la conversación bromeando con que él es mucho más alto que Río. El comentario provoca la inmediata reacción del niño, quien le responde que él es el "enano" y asegura que su mamá es más alta que él.

La conversación continúa en tono jocoso cuando Río le dice a su padre que también es un "huevito atrevido", haciendo referencia a su cabeza rapada. Ante esto, el intérprete de 'Tonto' le responde entre risas llamándolo "perrito sarnocito", generando múltiples reacciones entre sus seguidores.

¿Cómo reaccionaron en redes a la tierna discusión de J Balvin con su hijo Río?

Como era de esperarse, varios seguidores del artista de 40 años reaccionaron al video destacando la relación cercana y divertida que mantiene con su hijo. Incluso, algunos comentaron que también disfrutan tener ese tipo de discusiones juguetonas con sus propios hijos.

Por su parte, otros usuarios señalaron en tono de broma que J Balvin parecía un niño más durante la conversación, asegurando que entendían a Valentina Ferrer, quien, según dijeron, tendría que lidiar con "dos pequeños" en casa.

Jajajajajaja, no paro de reír. 😀 🤣 😂 Son 2 niños hablando", "Así es como nacen los mejores amigos para toda la vida" y "Pobre Valentina, todo el día con ese par", fueron algunos de los mensajes que dejaron.

La tierna discusión de J Balvin con su hijo Río generó que sus fans comprendieran a Valentina Ferrer. (Foto: Cindy Ord/Getty Images for Fanatics/AFP)

¿Cómo reaccionó Valentina Ferrer a la tierna discusión entre J Balvin y su hijo Río?

En el mismo video, la modelo y exreina de belleza argentina Valentina Ferrer comentó a los seguidores del reguetonero que ese tipo de discusiones eran parte de su día a día, dejando entrever que ambos suelen bromear de esa manera mientras ella termina actuando como intermediaria entre los dos.

Esta divertida discusión llega después del exitoso trabajo musical que ha presentado el paisa J Balvin junto a Ryan Castro, en el que incluyó la voz de su hijo en la introducción de su canción 'Tonto'.