Valentina Ferrer muestra cómo Río grabó “Tonto” de J Balvin, el intro que causó sensación

Tras causar sensación con el intro de la canción de J Balvin y Ryan Castro, revelan el detrás de cámaras.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Río sorprende en el intro de J Balvin y Ryan Castro: revelan el detrás de cámaras
Río participó en canción de J Balvin y revelan el tierno detrás de cámaras. (Foto: AFP)

Recientemente, Río, el hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, llamó la atención tras aparecer en la nueva canción del cantante paisa junto a Ryan Castro.

El pequeño, de 4 años, hizo parte del intro del tema que será estrenado próximamente, dejando escuchar su voz en los primeros segundos de la producción.

¿Cómo fue la grabación de Río, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, para el intro de la canción?

Río, que suele llevarse el protagonismo en varios de los videos que comparte la modelo argentina por sus ocurrencias, participó en esta ocasión en una grabación musical que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales tras ser revelada por los artistas.

Valentina Ferrer publicó un video en el que mostró detalles del momento en que Río grabó las palabras que hacen parte del llamativo intro.

Aunque al escuchar el resultado final parece una grabación continua y natural, el proceso se realizó por partes.

En las imágenes se observa cómo le indicaban al niño algunas palabras que debía repetir, mientras un hombre con micrófono registraba su voz.

En medio del video, Valentina interactúa con su hijo y le pregunta qué le gustaría decir.

Es allí cuando aparece la palabra “Godzilla”. Como se conoce, el niño es seguidor de este personaje, al punto que el año pasado lo escogió como temática para su fiesta de cumpleaños.

En esa celebración, pidió a sus padres que se disfrazaran: Valentina Ferrer representó el edificio Empire State, mientras que J Balvin apareció caracterizado como una banana, imagen que se volvió viral en redes en su momento.

¿Qué reacciones generó el video de Río, hijo de J Balvin, en redes sociales?

El video compartido por Valentina Ferrer se llenó rápidamente de corazones y miles de comentarios. Uno de los mensajes que llamó la atención decía: “Por qué Río colabora con artistas más bajos que él”, a lo que la modelo respondió con emojis de risa.

Por su parte, Ryan Castro comentó: “Faltó el plo, plo, plo”, haciendo referencia a un detalle que, según él, no quedó incluido en el clip compartido por la modelo. Mientras que J Balvin también reaccionó al video escribiendo “Dj esteik” acompañado de risas.

 

