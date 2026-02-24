Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¡Atención, fans! “Enfermeras” cambia de horario y aquí te contamos todos los detalles

La producción del Canal RCN "Enfermeras" tendrá un ajuste en su horario habitual; aquí detalles.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Enfermeras cambia de horario hoy.
Canal RCN anuncia sorpresivos cambios en “Enfermeras” y “Las de Siempre”. (Fotos: Canal RCN)

El Canal RCN anuncia algunos ajustes en su franja nocturna para este martes, 24 de febrero de 2026, lo que implica un cambio en el horario de la producción de ‘Enfermeras’.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los cambios en los horarios de ‘Enfermeras’ y Las de Siempre?

La serie “Enfermeras” no se emitirá en su horario habitual, sino que irá al aire a las 10:30 p.m., después de “Las de Siempre”.

La modificación hace parte de la programación especial del canal para esta noche, por lo que los televidentes deberán tener en cuenta el nuevo orden de emisión para no perderse los capítulos de sus producciones favoritas.

Artículos relacionados

De acuerdo con la información confirmada, “Enfermeras” se transmitirá hoy a las 10:30 p.m., inmediatamente después de “Las de Siempre”.

Enfermeras y Las de Siempre cambian de horario
Canal RCN anuncia sorpresivos cambios en “Enfermeras” y “Las de Siempre”. (Foto: Canal RCN)

Esto significa que la historia ambientada en el entorno hospitalario llegará más tarde de lo habitual a la pantalla.

¿Cómo queda la programación en la noche del Canal RCN para este martes, 24 de febrero?

La franja nocturna iniciará con la emisión habitual de los contenidos programados, es decir, con Noticias RCN. Luego continuará con la gala de la segunda temporada de “La casa de los famosos Colombia”, presentada por Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

Artículos relacionados

Posteriormente, la programación seguirá con “Las de Siempre” y, a las 10:30 de la noche, será el turno de “Enfermeras”, que se emitirá después de esta producción.

Igualmente, a través de la App del Canal RCN, los televidentes podrán revivir los capítulos de la historia de amor de María Clara y Carlos Pérez, así como ponerse al día con los episodios recientes de la serie.

Estos ajustes aplican para la jornada de este martes 24 de febrero de 2026, por lo que se recomienda verificar los horarios para no perderse ninguno de los contenidos previstos en la franja nocturna.

Enfermeras cambia de horario hoy.
Canal RCN anuncia sorpresivos cambios en “Enfermeras”. (Foto: Canal RCN)

¿De qué se trata la serie de enfermeras del Canal RCN?

“Enfermeras” la serie colombiana del Canal RCN que gira en torno a la vida profesional y personal de un grupo de trabajadores de la salud en un hospital universitario.

La historia se centra principalmente en María Clara, una jefe de enfermeras que debe enfrentar los desafíos diarios del sistema hospitalario mientras lidia con situaciones familiares y sentimentales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Eidevin divide opiniones tras inesperados gestos con Karola Alcendra: ¿nacerá un nuevo romance? La casa de los famosos

Eidevin divide opiniones tras inesperados gestos con Karola Alcendra: ¿nacerá un nuevo romance?

Eidevin López divide opiniones tras especiales gestos que ha tenido con Karola en La casa de los famosos Colombia.

Nicolás Arrieta dio sus razones para no volver. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta habló sobre un posible regreso a La casa de los famosos Colombia; esto dijo

Nicolás Arrieta se refirió a la posibilidad de regresar a La casa de los famosos Colombia y dejó una confesión inesperada.

Inician las grabaciones. Sebastián Martínez

Iniciaron las grabaciones de Pa' seguirte queriendo, así fue el anuncio

El Canal RCN confirmó el inicio de Pa’ Seguirte Queriendo, la segunda parte de la exitosa novela Pa’ Quererte.

Lo más superlike

Jhonny Rivera en el programa Yo José Gabriel. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera reapareció triste tras su matrimonio con Jenny López: esto salió mal

El cantante Jhonny Rivera se mostró afectado y contó detalles de la situación que vivió en la noche de su boda.

Jhonny Rivera rompió el silencio tras ausencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso en su boda: esto dijo Jhonny Rivera

Jhonny Rivera rompió el silencio tras ausencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso en su boda: esto dijo

¡Duelo en la televisión! Murió famoso actor en graves condiciones: ¿cómo se confirmó? Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió famoso actor en graves condiciones: ¿cómo se confirmó?

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente? La casa de los famosos

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente?

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?