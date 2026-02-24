¡Atención, fans! “Enfermeras” cambia de horario y aquí te contamos todos los detalles

El Canal RCN anuncia algunos ajustes en su franja nocturna para este martes, 24 de febrero de 2026, lo que implica un cambio en el horario de la producción de ‘Enfermeras’.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Cuáles son los cambios en los horarios de ‘Enfermeras’ y Las de Siempre?

La serie “Enfermeras” no se emitirá en su horario habitual, sino que irá al aire a las 10:30 p.m., después de “Las de Siempre”.

La modificación hace parte de la programación especial del canal para esta noche, por lo que los televidentes deberán tener en cuenta el nuevo orden de emisión para no perderse los capítulos de sus producciones favoritas.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

De acuerdo con la información confirmada, “Enfermeras” se transmitirá hoy a las 10:30 p.m., inmediatamente después de “Las de Siempre”.

Canal RCN anuncia sorpresivos cambios en “Enfermeras” y “Las de Siempre”. (Foto: Canal RCN)

Esto significa que la historia ambientada en el entorno hospitalario llegará más tarde de lo habitual a la pantalla.

¿Cómo queda la programación en la noche del Canal RCN para este martes, 24 de febrero?

La franja nocturna iniciará con la emisión habitual de los contenidos programados, es decir, con Noticias RCN. Luego continuará con la gala de la segunda temporada de “La casa de los famosos Colombia”, presentada por Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

Artículos relacionados Karol G Verónica Giraldo hizo fuertes declaraciones contra su familia: “Vine a rescatar a mi hija”

Posteriormente, la programación seguirá con “Las de Siempre” y, a las 10:30 de la noche, será el turno de “Enfermeras”, que se emitirá después de esta producción.

Igualmente, a través de la App del Canal RCN, los televidentes podrán revivir los capítulos de la historia de amor de María Clara y Carlos Pérez, así como ponerse al día con los episodios recientes de la serie.

Estos ajustes aplican para la jornada de este martes 24 de febrero de 2026, por lo que se recomienda verificar los horarios para no perderse ninguno de los contenidos previstos en la franja nocturna.

Canal RCN anuncia sorpresivos cambios en “Enfermeras”. (Foto: Canal RCN)

¿De qué se trata la serie de enfermeras del Canal RCN?

“Enfermeras” la serie colombiana del Canal RCN que gira en torno a la vida profesional y personal de un grupo de trabajadores de la salud en un hospital universitario.

La historia se centra principalmente en María Clara, una jefe de enfermeras que debe enfrentar los desafíos diarios del sistema hospitalario mientras lidia con situaciones familiares y sentimentales.