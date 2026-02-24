Mariana Zapata rompió en llanto tras fuerte discusión con Manuela en La casa de los famosos Colombia

La tensión volvió a apoderarse de La casa de los famosos Colombia luego del ingreso de Melissa Gate, quien llegó con una dinámica especial para la prueba de presupuesto.

¿Qué provocó la discusión entre Manuela Gómez y Mariana Zapata?

Su entrada, ambientada como un cuento de hadas y con el papel de “bruja malvada”, incluyó la asignación de roles específicos que cada participante debía cumplir para sumar puntos.

Sin embargo, la actividad terminó desatando una fuerte discusión entre Manuela Gómez y Mariana Zapata.

Tras recibir los roles, los famosos debían actuar de determinada manera durante la prueba.

Tras fuerte discusión Mariana Zapata terminó llorando en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En medio del desarrollo de la dinámica, Manuela Gómez se dirigió a Mariana Zapata y le reclamó que, según ella, no había asumido correctamente su papel desde el inicio del juego.

También le dijo que mientras los demás cumplían con la actividad, ella estaba “limándose las uñas”.

“No es cuando tú digas y ya perdimos puntos por ti”, le expresó Manuela a Mariana, lo que generó incomodidad inmediata.

Mariana reaccionó asegurando que se había levantado del mueble, mientras Manuela le respondió que también era ella era un mueble.

La discusión subió de tono cuando Mariana insistía en que no le estaban hablando a ella directamente y repetía que conocía las reglas.

¿Por qué Mariana Zapata terminó llorando en La casa de los famosos Colombia?

En medio del cruce de palabras intervino Campanita, líder de la semana, quien pidió orden y dijo: “pongámosle la 10 en serio”.

Mariana se acercó para explicarle que sabía lo que debía hacer y, en medio de la conversación, señaló que la que más comía en la casa era ella, respondiendo a los comentarios sobre perder el presupuesto de la semana.

También recordó que previamente Alexa le había hecho observaciones por la misma situación.

Valentino, por su parte, le aconsejaba que ignorara la situación y le repetía que lo estaba haciendo bien.

Visiblemente afectada, Mariana dijo “estoy cansada” antes de romper en llanto. Entre lágrimas expresó que durante todo el día había recibido comentarios y que había intentado quedarse callada.