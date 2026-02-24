Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así lucía Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, antes de ser famosa: ¿irreconocible?

En redes sociales empezaron a circular imágenes del pasado, en las que quedó en evidencia el cambio de apariencia de Jenny López.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra.
Así lucía la esposa de Jhonny Rivera antes de ser famosa. Foto | Canal RCN.

El pasado domingo 22 de febrero, Jhonny Rivera y Jenny López dieron el 'Sí' frente al altar en una celebración que sigue acaparando la atención en redes sociales, pues se trata de una de las parejas más queridas del entretenimiento nacional

¿Cómo lucía Jenny López antes de ser famosa y convertirse en pareja de Jhonny Rivera?

En medio del interés que ha causado el matrimonio de la pareja de artistas, recientemente hubo un tema que también dio de qué hablar en las plataformas digitales, y es el evidente cambio físico que ha tenido Jenny desde que se hizo famosa y consolidó su relación con Jhonny.

Y es que, a través de la red social Instagram, empezó a circular un video realizado por un creador de contenido en el que sacó a la luz imágenes y videos de la joven cantante en donde se puede apreciar con detalle el cambio de apariencia, especialmente de su cuerpo.

¿Cómo se veía la esposa de Jhonny Rivera antes de alcanzar la fama?

En los videos que rápidamente captaron la atención de los internautas, sí se evidencia una diferencia, pues antes lucía mucho más natural y conservaba aún sus facciones de niña, que, contrastan con las de ahora cuando ya es una mujer.

Salen a la luz imágenes de cómo lucía Jenny López antes de ser famosas. Foto | Canal RCN.

Los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperan, pues en cuestión de minutos inundaron el post con mensajes en los que, pese al cambio, destacaron que la intérprete siempre ha sido bella.

"Yo la veo igual de hermosa", "Bonita con plata y sin plata", "Yo como asesora de belleza, le diría que el cambio actual es mejor", "Es admirable porque ni con dinero cambio su sencillez y su belleza sigue igual", " Los sen0s fue que se operó y le quedó armonioso, acordé a su cuerpo", escribieron los usuarios en el post.

¿Cuándo se casó Jenny López y Jhonny Rivera?

Cabe señalar que, el pasado fin de semana, Rivera y López contrajeron matrimonio en una boda que tuvo lugar en el municipio de Arabia, en Pereira, una celebración que no pasó desapercibida entre los habitantes del lugar, quienes siguieron de cerca la llegada de ambos a la iglesia y a la eucaristía en la que sellaron su amor.

