Yina Calderón ha sacudido las redes sociales al referirse sobre el ingreso y regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia, sorprendiendo a sus fans por sus declaraciones.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el ingreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia?

La empresaria huilense ha realizado recientemente un directo para hablar con sus seguidores sobre su estadía en México, donde cumple algunos proyectos, y fue en este que habló de Melissa Gate, mencionando que estaba feliz por verla allí.

Yina Calderón habló del ingreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Me alegra mucho y sí, ella va a estar ahí y le va a sumar al Canal RCN, me alegra", dijo.

Asimismo, la creadora de contenido manifestó que le daba felicidad ver que a todos les estuviera yendo bien, indicando que siempre llevaría al canal en su mente y corazón por las oportunidades que le brindaron.

¿Cómo reaccionaron en redes a las palabras de Yina Calderón sobre el ingreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia?

Como era de esperarse, varios seguidores que estuvieron atentos al directo de Yina dejaron su opinión al respecto, manifestando que las palabras de la influencer eran falsas y que solo hablaba bien de Melissa por conveniencia.

Otros, por su parte, la defendieron y se alegraron de que sus sueños se estuvieran cumpliendo gracias a su polémica actitud.

Ella habla un día bien de la persona y al otro día la destruye", "Eres una persona increíble, mi saya, te adoro, eres mi villana favorita" y "Tan bella Yina", fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron.

Usuarios en redes no creyeron en las palabras de Yina Calderón sobre el ingreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál es la relación actual de Yina Calderón con Melissa Gate?

Luego de que las famosas pasaran de la rivalidad a la amistad durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, muchos de sus seguidores pensaron que esa buena relación se mantendría también fuera del reality.

No obstante, con el paso del tiempo la historia tomó otro rumbo. La tensión entre ambas reapareció y, poco a poco, comenzaron a lanzarse pullas en redes sociales por distintas situaciones relacionadas con su entorno, reavivando así las diferencias que parecían haber quedado atrás.