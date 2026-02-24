Daniella Álvarez presumió los impactantes resultados de procedimiento estético en su cuerpo: así quedó

Daniella Álvarez, una de las mujeres más inspiradoras y famosas del país, nuevamente captó la atención en redes sociales tras revelar que se sometió a procedimiento estético para mejorar la apariencia de su cuerpo

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Qué procedimiento estético se hizo Daniella Álvarez en su cuerpo?

En una reciente publicación que hizo la exreina de belleza en su cuenta de Instagram, contó detalles de la razón que la llevó a tomar la decisión de realizarse este procedimiento luego de casi 6 años desde que tuvieron que 4mputarle su pierna.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

"Hola, chicas, estoy super emocionada porque hoy me voy a atrever a hacerme el cooltech, resulta que en el 2020 cuando me hicieron la operación a través de mi abdomen con la cicatriz me quedó un abultamiento", señaló.

Artículos relacionados Karol G Hermana de Karol G rompió el silencio tras delicadas acusaciones de Verónica Giraldo sobre su familia

De acuerdo con la Álvarez, a partir de ese momento, en su parte abdominal quedó encapsulado un líquido que luego se transformó en grasa, y aunque ella ha intentado por medio del ejercicio y la alimentación saludable eliminarla, esto ha sido casi imposible.

Daniella Álvarez se sometió a procedimiento estético en su cuerpo. Foto | JULIEN DE ROSA.

¿Qué se hizo Daniella Álvarez en su cuerpo?

Según lo comentó la modelo barranquillera, optó por realizarse este procedimiento porque va a congelar su grasa y con los días va a ir expulsándola por medio de la orina e incluso el sudor, pues dejó claro que no le gustan las operaciones invasivas ni mucho menos someter su cuerpo a 1nyecciones.

Luego de mostrar el paso a paso de cómo congelaron la grasa localizada en esta zona, la mujer mostró los resultados luego de 28 días de haberlo realizado, dejando en evidencia los sorprendentes resultados de esta intervención estética con la cual pasó de tener 75 cm de cintura, a 70 cm.

Así quedó Daniella Álvarez tras procedimiento estético. Foto | JULIEN DE ROSA.

¿Cómo quedó Daniella Álvarez tras realizare procedimiento estético en el abdomen?

Según lo manifestó la mujer que estuvo a cargo del procedimiento, Daniella podrá seguir viendo resultados durante el próximo mes, tiempo en el que continuarán disminuyendo sus medidas y haciéndose menos visible el mencionado abultamiento.

Como era de esperarse, seguidores de la influenciadora, enviaron amoroso mensajes en los que elogiaron los resultados obtenidos y expresaron sus mejores deseos.