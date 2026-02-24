Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daniella Álvarez presumió los impactantes resultados de procedimiento estético en su cuerpo: así quedó

La modelo Daniella Álvarez compartió detalles del procedimiento estético que hoy la hace lucir diferente.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Daniella Álvarez se hizo procedimiento estético, así quedó. Foto | Noam Gala.

Daniella Álvarez, una de las mujeres más inspiradoras y famosas del país, nuevamente captó la atención en redes sociales tras revelar que se sometió a procedimiento estético para mejorar la apariencia de su cuerpo

¿Qué procedimiento estético se hizo Daniella Álvarez en su cuerpo?

En una reciente publicación que hizo la exreina de belleza en su cuenta de Instagram, contó detalles de la razón que la llevó a tomar la decisión de realizarse este procedimiento luego de casi 6 años desde que tuvieron que 4mputarle su pierna.

"Hola, chicas, estoy super emocionada porque hoy me voy a atrever a hacerme el cooltech, resulta que en el 2020 cuando me hicieron la operación a través de mi abdomen con la cicatriz me quedó un abultamiento", señaló.

De acuerdo con la Álvarez, a partir de ese momento, en su parte abdominal quedó encapsulado un líquido que luego se transformó en grasa, y aunque ella ha intentado por medio del ejercicio y la alimentación saludable eliminarla, esto ha sido casi imposible.

Daniella Álvarez durante desfile de Loreal.
Daniella Álvarez se sometió a procedimiento estético en su cuerpo. Foto | JULIEN DE ROSA.

¿Qué se hizo Daniella Álvarez en su cuerpo?

Según lo comentó la modelo barranquillera, optó por realizarse este procedimiento porque va a congelar su grasa y con los días va a ir expulsándola por medio de la orina e incluso el sudor, pues dejó claro que no le gustan las operaciones invasivas ni mucho menos someter su cuerpo a 1nyecciones.

Luego de mostrar el paso a paso de cómo congelaron la grasa localizada en esta zona, la mujer mostró los resultados luego de 28 días de haberlo realizado, dejando en evidencia los sorprendentes resultados de esta intervención estética con la cual pasó de tener 75 cm de cintura, a 70 cm.

Daniella Álvarez durante desfile de Loreal.
Así quedó Daniella Álvarez tras procedimiento estético. Foto | JULIEN DE ROSA.

¿Cómo quedó Daniella Álvarez tras realizare procedimiento estético en el abdomen?

Según lo manifestó la mujer que estuvo a cargo del procedimiento, Daniella podrá seguir viendo resultados durante el próximo mes, tiempo en el que continuarán disminuyendo sus medidas y haciéndose menos visible el mencionado abultamiento.

Como era de esperarse, seguidores de la influenciadora, enviaron amoroso mensajes en los que elogiaron los resultados obtenidos y expresaron sus mejores deseos.

"Dios la bendiga y la cuide", "Daniella tú siempre divina", "Daniela todo va a salir bien y quedarás siempre linda", "Eres increíble", "Qué super Dani, qué bueno que se pueda hacer algo que no sea invasivo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

 

