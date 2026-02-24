Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jhonny Rivera rompió el silencio tras ausencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso en su boda: esto dijo

Tras la ausencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso en la boda de Jhonny Rivera y Jenny, el cantante explicó la razón.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Jhonny Rivera rompió el silencio tras ausencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso en su boda: esto dijo
¿Por qué Jessi Uribe y Luis Alfonso no asistieron a la boda de Jhonny Rivera? | Fotos: Canal RCN

En los últimos días, el nombre de Jhonny Rivera se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras su reciente boda con Jenny López, en un corregimiento cercano a Pereira, Risaralda.

Además, el artista invitó a reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano, quienes compartieron su reacción tras el especial momento que tuvieron Jhonny Rivera y Jenny López.

Sin embargo, varios internautas dividieron opiniones acerca de la ausencia de varios artistas con quien Jhonny Rivera tiene una gran cercanía, algunos de ellos fueron: Luis Alfonso, Jessi Uribe y Luis Alberto Posada.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jhonny Rivera tras la ausencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso en su boda con Jenny López?

Cabe destacar que Jhonny Rivera compartió todo tipo de detalles acerca de su reciente boda con Jenny López, mediante sus redes sociales, en la que afirmó que dejó de ser “soltero” tras el especial momento que está atravesando en estos momentos.

Jhonny Rivera rompió el silencio tras ausencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso en su boda: esto dijo
Por esta razón no fueron Jessi Uribe y Luis Alfonso a boda de Jhonnny Rivera. | Foto: Canal RCN

Además, Jhonny no solo se ha ganado el cariño de sus seguidores al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por compartir varios acontecimientos de su vida personal.

Artículos relacionados

Por esta razón, el cantante se pronunció en horas de la mañana de este 24 de febrero a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, explicando las razones por las que no asistieron a su boda, Jessi Uribe, Luis Alfonso o Luis Alberto Posada, pues, expresó lo siguiente:

“Bueno, ustedes extrañan a algunos artistas y personalidades que no estuvieron. Por ejemplo, Luis Alfonso, fue invitado, estaba confirmado, pero a último momento se le presentó un problema de salud a la esposa. Jessi Uribe tenía programado un viaje. Pipe Bueno, tenía un retiro espiritual. Muchos otros, como Luis Alberto Posada por un problema de salud”, agregó Jhonny Rivera.

¿Cómo fue la especial boda de Jhonny Rivera con Jenny López?

Jhonny Rivera rompió el silencio tras ausencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso en su boda: esto dijo
Así fue la boda de Jhonny Rivera con Jenny López. | Foto: Canal RCN

Desde luego, una de las parejas más reconocidas en el mundo del entretenimiento son Jhonny Rivera y Jenny López, quienes no solo se han destacado por ser grandes exponentes del género popular, sino que también, por su reciente matrimonio.

Artículos relacionados

En las recientes publicaciones que ambos compartieron en sus redes sociales, se refleja que contaron con la asistencia de allegados, celebridades y seguidores, quienes los acompañaron fuera de la iglesia en la que se casaron y, de igual modo, durante la celebración.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Río sorprende en el intro de J Balvin y Ryan Castro: revelan el detrás de cámaras J Balvin

Valentina Ferrer muestra cómo Río grabó “Tonto” de J Balvin, el intro que causó sensación

Tras causar sensación con el intro de la canción de J Balvin y Ryan Castro, revelan el detrás de cámaras.

Andy Rivera celebra la boda de Jhonny Rivera y comparte emotivo mensaje Jhonny Rivera

Andy Rivera celebra la boda de Jhonny Rivera y comparte emotivo mensaje: "Cuenten conmigo siempre"

Andy Rivera compartió mensaje tras la boda de Jhonny Rivera y Jenny López y enterneció a sus fans en redes sociales.

Blessd recordó sus inicios en la música Blessd

Blessd recordó sus inicios en la música y conmovió a sus seguidores: "Yo seguía trabajando"

Blessd recordó su historia en la música y envió un consejo a sus fans que generó múltiples reacciones en redes.

Lo más superlike

Jhonny Rivera en el programa Yo José Gabriel. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera reapareció triste tras su matrimonio con Jenny López: esto salió mal

El cantante Jhonny Rivera se mostró afectado y contó detalles de la situación que vivió en la noche de su boda.

Eidevin divide opiniones tras inesperados gestos con Karola Alcendra: ¿nacerá un nuevo romance? La casa de los famosos

Eidevin divide opiniones tras inesperados gestos con Karola Alcendra: ¿nacerá un nuevo romance?

¡Duelo en la televisión! Murió famoso actor en graves condiciones: ¿cómo se confirmó? Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió famoso actor en graves condiciones: ¿cómo se confirmó?

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente? La casa de los famosos

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente?

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?