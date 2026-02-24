En los últimos días, el nombre de Jhonny Rivera se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras su reciente boda con Jenny López, en un corregimiento cercano a Pereira, Risaralda.

Además, el artista invitó a reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano, quienes compartieron su reacción tras el especial momento que tuvieron Jhonny Rivera y Jenny López.

Sin embargo, varios internautas dividieron opiniones acerca de la ausencia de varios artistas con quien Jhonny Rivera tiene una gran cercanía, algunos de ellos fueron: Luis Alfonso, Jessi Uribe y Luis Alberto Posada.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Qué dijo Jhonny Rivera tras la ausencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso en su boda con Jenny López?

Cabe destacar que Jhonny Rivera compartió todo tipo de detalles acerca de su reciente boda con Jenny López, mediante sus redes sociales, en la que afirmó que dejó de ser “soltero” tras el especial momento que está atravesando en estos momentos.

Por esta razón no fueron Jessi Uribe y Luis Alfonso a boda de Jhonnny Rivera. | Foto: Canal RCN

Además, Jhonny no solo se ha ganado el cariño de sus seguidores al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por compartir varios acontecimientos de su vida personal.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

Por esta razón, el cantante se pronunció en horas de la mañana de este 24 de febrero a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, explicando las razones por las que no asistieron a su boda, Jessi Uribe, Luis Alfonso o Luis Alberto Posada, pues, expresó lo siguiente:

“Bueno, ustedes extrañan a algunos artistas y personalidades que no estuvieron. Por ejemplo, Luis Alfonso, fue invitado, estaba confirmado, pero a último momento se le presentó un problema de salud a la esposa. Jessi Uribe tenía programado un viaje. Pipe Bueno, tenía un retiro espiritual. Muchos otros, como Luis Alberto Posada por un problema de salud”, agregó Jhonny Rivera.

¿Cómo fue la especial boda de Jhonny Rivera con Jenny López?

Así fue la boda de Jhonny Rivera con Jenny López. | Foto: Canal RCN

Desde luego, una de las parejas más reconocidas en el mundo del entretenimiento son Jhonny Rivera y Jenny López, quienes no solo se han destacado por ser grandes exponentes del género popular, sino que también, por su reciente matrimonio.

En las recientes publicaciones que ambos compartieron en sus redes sociales, se refleja que contaron con la asistencia de allegados, celebridades y seguidores, quienes los acompañaron fuera de la iglesia en la que se casaron y, de igual modo, durante la celebración.