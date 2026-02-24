Jhonny Rivera rompió el silencio tras ausencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso en su boda: esto dijo
Tras la ausencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso en la boda de Jhonny Rivera y Jenny, el cantante explicó la razón.
En los últimos días, el nombre de Jhonny Rivera se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras su reciente boda con Jenny López, en un corregimiento cercano a Pereira, Risaralda.
Además, el artista invitó a reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano, quienes compartieron su reacción tras el especial momento que tuvieron Jhonny Rivera y Jenny López.
Sin embargo, varios internautas dividieron opiniones acerca de la ausencia de varios artistas con quien Jhonny Rivera tiene una gran cercanía, algunos de ellos fueron: Luis Alfonso, Jessi Uribe y Luis Alberto Posada.
¿Qué dijo Jhonny Rivera tras la ausencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso en su boda con Jenny López?
Cabe destacar que Jhonny Rivera compartió todo tipo de detalles acerca de su reciente boda con Jenny López, mediante sus redes sociales, en la que afirmó que dejó de ser “soltero” tras el especial momento que está atravesando en estos momentos.
Además, Jhonny no solo se ha ganado el cariño de sus seguidores al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por compartir varios acontecimientos de su vida personal.
Por esta razón, el cantante se pronunció en horas de la mañana de este 24 de febrero a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, explicando las razones por las que no asistieron a su boda, Jessi Uribe, Luis Alfonso o Luis Alberto Posada, pues, expresó lo siguiente:
“Bueno, ustedes extrañan a algunos artistas y personalidades que no estuvieron. Por ejemplo, Luis Alfonso, fue invitado, estaba confirmado, pero a último momento se le presentó un problema de salud a la esposa. Jessi Uribe tenía programado un viaje. Pipe Bueno, tenía un retiro espiritual. Muchos otros, como Luis Alberto Posada por un problema de salud”, agregó Jhonny Rivera.
¿Cómo fue la especial boda de Jhonny Rivera con Jenny López?
Desde luego, una de las parejas más reconocidas en el mundo del entretenimiento son Jhonny Rivera y Jenny López, quienes no solo se han destacado por ser grandes exponentes del género popular, sino que también, por su reciente matrimonio.
En las recientes publicaciones que ambos compartieron en sus redes sociales, se refleja que contaron con la asistencia de allegados, celebridades y seguidores, quienes los acompañaron fuera de la iglesia en la que se casaron y, de igual modo, durante la celebración.