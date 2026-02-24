Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Eidevin divide opiniones tras inesperados gestos con Karola Alcendra: ¿nacerá un nuevo romance?

Eidevin López divide opiniones tras especiales gestos que ha tenido con Karola en La casa de los famosos Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Eidevin divide opiniones tras inesperados gestos con Karola Alcendra: ¿nacerá un nuevo romance?
¿Cómo ha sido la actitud de Eidevin con Karola? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una gran variedad de reacciones tras los diferentes acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, una de las participantes que más ha acaparado la atención mediática ha sido Karola Alcendra, quien, pese a ingresar hace pocos días, ha causado una ola de reacciones dentro de la competencia.

Por su parte, uno de los famosos que ha tenido especiales comportamientos con Karola desde su ingreso en la competencia ha sido Eidevin López, quien ha tenido una gran variedad de opiniones tras inesperadas actitudes que él ha tenido con la influenciadora.

Artículos relacionados

¿Cuáles han sido los especiales gestos que Eidevin ha tenido con Karola?

Desde luego, Karola Alcendra ha demostrado ser una de las participantes más polémicas dentro de la competencia, no solo por su personalidad, sino que también, por compartir su perspectiva sin ningún tipo de filtro.

Eidevin divide opiniones tras inesperados gestos con Karola Alcendra: ¿nacerá un nuevo romance?
Eidevin divide opiniones tras gesto con Karola. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Eidevin López se ha destacado por ser uno de los participantes más expresivos al momento de compartir con otras celebridades, así como lo ha hecho con Karola.

Artículos relacionados

Con base en esto, Eidevin ha acaparado la atención mediática tras un video compartido a través de la cuenta oficial del Canal RCN, en el que se refleja que a raíz de ciertas actitudes que tuvo con Mariana Zapata, se reveló que ahora tiene un gran interés en Karola.

¿Qué actitudes ha tenido Eidevin López con Karola en La casa de los famosos Colombia?

En un reciente video se refleja que Eidevevin ha aprovechado la oportunidad para compartir valiosos momentos junto a Karola, con quien ha tenido una buena amistad en la competencia.

Eidevin divide opiniones tras inesperados gestos con Karola Alcendra: ¿nacerá un nuevo romance?
Así se ha comportado Eidevn con Karola. | Foto: Canal RCN

Así también, Karola expresó que sintió un tipo de molesta con Eidevin por algunos comportamientos que tuvo. Sin embargo, el creador de contenido aprovechó la oportunidad para buscarla.

Artículos relacionados

Entre tanto, Manuela Gómez analizó con detalles algunos comportamientos que ha tenido Eidevin con Karola, pues, aunque por el momento no ha confesado tener un cierto tipo de interés en ella, se refleja que le tiene un cariño especial, ¿qué pasará en los próximos días?

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Enfermeras cambia de horario hoy. Producciones RCN

¡Atención, fans! “Enfermeras” cambia de horario y aquí te contamos todos los detalles

La producción del Canal RCN "Enfermeras" tendrá un ajuste en su horario habitual; aquí detalles.

Nicolás Arrieta dio sus razones para no volver. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta habló sobre un posible regreso a La casa de los famosos Colombia; esto dijo

Nicolás Arrieta se refirió a la posibilidad de regresar a La casa de los famosos Colombia y dejó una confesión inesperada.

Inician las grabaciones. Sebastián Martínez

Iniciaron las grabaciones de Pa' seguirte queriendo, así fue el anuncio

El Canal RCN confirmó el inicio de Pa’ Seguirte Queriendo, la segunda parte de la exitosa novela Pa’ Quererte.

Lo más superlike

Jhonny Rivera en el programa Yo José Gabriel. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera reapareció triste tras su matrimonio con Jenny López: esto salió mal

El cantante Jhonny Rivera se mostró afectado y contó detalles de la situación que vivió en la noche de su boda.

Jhonny Rivera rompió el silencio tras ausencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso en su boda: esto dijo Jhonny Rivera

Jhonny Rivera rompió el silencio tras ausencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso en su boda: esto dijo

¡Duelo en la televisión! Murió famoso actor en graves condiciones: ¿cómo se confirmó? Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió famoso actor en graves condiciones: ¿cómo se confirmó?

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente? La casa de los famosos

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente?

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?