Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una gran variedad de reacciones tras los diferentes acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, una de las participantes que más ha acaparado la atención mediática ha sido Karola Alcendra, quien, pese a ingresar hace pocos días, ha causado una ola de reacciones dentro de la competencia.

Por su parte, uno de los famosos que ha tenido especiales comportamientos con Karola desde su ingreso en la competencia ha sido Eidevin López, quien ha tenido una gran variedad de opiniones tras inesperadas actitudes que él ha tenido con la influenciadora.

¿Cuáles han sido los especiales gestos que Eidevin ha tenido con Karola?

Desde luego, Karola Alcendra ha demostrado ser una de las participantes más polémicas dentro de la competencia, no solo por su personalidad, sino que también, por compartir su perspectiva sin ningún tipo de filtro.

Eidevin divide opiniones tras gesto con Karola. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Eidevin López se ha destacado por ser uno de los participantes más expresivos al momento de compartir con otras celebridades, así como lo ha hecho con Karola.

Con base en esto, Eidevin ha acaparado la atención mediática tras un video compartido a través de la cuenta oficial del Canal RCN, en el que se refleja que a raíz de ciertas actitudes que tuvo con Mariana Zapata, se reveló que ahora tiene un gran interés en Karola.

¿Qué actitudes ha tenido Eidevin López con Karola en La casa de los famosos Colombia?

En un reciente video se refleja que Eidevevin ha aprovechado la oportunidad para compartir valiosos momentos junto a Karola, con quien ha tenido una buena amistad en la competencia.

Así se ha comportado Eidevn con Karola. | Foto: Canal RCN

Así también, Karola expresó que sintió un tipo de molesta con Eidevin por algunos comportamientos que tuvo. Sin embargo, el creador de contenido aprovechó la oportunidad para buscarla.

Entre tanto, Manuela Gómez analizó con detalles algunos comportamientos que ha tenido Eidevin con Karola, pues, aunque por el momento no ha confesado tener un cierto tipo de interés en ella, se refleja que le tiene un cariño especial, ¿qué pasará en los próximos días?