Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Blessd recordó sus inicios en la música y conmovió a sus seguidores: "Yo seguía trabajando"

Blessd recordó su historia en la música y envió un consejo a sus fans que generó múltiples reacciones en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Blessd recordó sus inicios en la música
Blessd compartió sus inicios en la música / (Foto de AFP)

Blessd volvió a llamar la atención en redes sociales luego de recordar cómo fueron sus primeros pasos en la música. El mensaje que compartió conmovió a sus fans en redes.

¿Cuál es la historia de Blessd?

La historia de Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, ha logrado capturar la atención en redes. En redes, los internautas destacan que la historia del cantante es un ejemplo de superación personal.

Antes de la fama, Blessd ha contado que trabajó desde joven para ayudar a su familia. Es conocido por haber trabajado en una central de abastos cargando camiones de frutas y verduras desde la madrugada, además de vender dulces y empanadas en los colegios para pagar sus primeras grabaciones.

¿Cuál es la historia de Blessd?
Blessd recuerda sus inicios en la música / (Foto de AFP y Freepik)

Su nombre artístico proviene de la palabra inglesa blessed (bendito). Él mismo ha declarado que su fe católica y la influencia de su abuela fueron fundamentales para mantener la disciplina mientras buscaba una oportunidad en la música.

¿Qué dijo Blessd sobre sus inicios en la música?

El cantante utilizó su cuenta de Instagram para mostrar imágenes de su galería y explicar a sus seguidores cómo era el lugar donde vivía cuando empezaba a grabar los videos que lo dieron a conocer en plataformas digitales.

“Lo que me encontré en la galería cuando solo había una cama y a medio paso estaba la calle. Gracias Dios porque nunca faltó el techo, pero todo esto me llenó de motivación”.

¿Qué dijo Blessd sobre sus inicios en la música?
Blessd conmueve al recordar sus inicios en la música / (Foto de AFP)

Mientras mostraba varias imágenes, expresó que se sentía agradecido por el proceso que ha vivido. Aseguró que la vida le ha enseñado que, cuando se tiene un sueño, es necesario trabajar por él sin rendirse. También afirmó que dejar las metas en manos de Dios permite que las cosas se den con el tiempo.

¿Qué mensaje de motivación compartió Blessd para 2026?

Además de recordar el pasado, Blessd también habló sobre sus proyecciones. Señaló que cuando nadie confiaba en él, continuó trabajando en silencio porque tenía la convicción de que vendrían oportunidades para su futuro.

“2026 con ganas de comerme el mundo. Esto apenas empieza y Él nunca falla”, afirmó en otra historia.

Sus videos generaron múltiples comentarios. En medio de las reacciones, el cantante compartió el mensaje de un seguidor que le agradeció por los videos, asegurándole que muchas personas están atravesando momentos difíciles y encuentran motivación en ese tipo de contenidos para salir adelante.

