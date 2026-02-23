Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jenny López conmovió en redes tras dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a Jhonny Rivera

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, sorprendió en redes al felicitar a su artista durante su cumpleaños número 52.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jenny López conmovió en redes tras dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a Jhonny Rivera
Jenny López dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a Jhonny Rivera / (Foto de Canal RCN y Freepik)

Jenny López conmovió a sus seguidores en redes sociales luego de compartir un emotivo mensaje de cumpleaños dedicado a Jhonny Rivera. A través de sus redes sociales, la cantante desató una ola de reacciones y comentarios entre sus fans.

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

En redes destacan que la boda de Jhonny Rivera y Jenny López ha sido una de las celebraciones más comentadas del 2026. Después de más de tres años de relación, la pareja se casó el 22 de febrero de 2026 en una emotiva ceremonia religiosa celebrada en el corregimiento de Arabia, en Pereira, Risaralda.

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?
Jhonny Rivera anunció su compromiso junto a Jenny López / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Los artistas se comprometieron en una ceremonia que contó con más de 300 invitados. Familiares, amigos, colegas del medio artístico y seguidores fueron parte del esperado momento.

Durante la boda, Jenny dedicó emotivas palabras a Jhonny, recordando su historia y reafirmando su compromiso, lo que conmovió a los asistentes. La celebración continuó con música en vivo, presentaciones y un ambiente festivo que extendió la alegría de la ceremonia.

¿Qué mensaje dedicó Jenny López a Jhonny Rivera?

A través de sus redes sociales, Jenny llamó la atención de los internautas al dedicar un conmovedor mensaje de cumpleaños a su esposo. La cantante dejó claro que, aunque su relación ha estado marcada por las miradas, los comentarios y las críticas, sigue escogiendo a su esposo sin dudar.

Así mismo destacó que su amor no nació del interés, ni de lo material, sino de la valentía y de un sentimiento profundo que han construido juntos. Expresó que a su lado aprendió que el amor verdadero no se mide en años, sino en respeto, complicidad, risas compartidas y fe.

Tú, con tu sencillez, tu espíritu noble y tu forma tan auténtica de amar, me enseñaste que la verdadera riqueza está en el corazón.

¿Cuántos años cumple Jhonny Rivera?

El cantante de música popular Jhonny Rivera celebra este 23 de febrero sus 52 años, reafirmando su lugar como una de las figuras más representativas y queridas del género en Colombia.

¿Cuántos años cumple Jhonny Rivera?
Jhonny Rivera recibe múltiples mensajes de cumpleaños. / (Foto del Canal RCN)

A lo largo de los años ha construido una carrera sólida, ganándose el cariño del público gracias a su autenticidad y cercanía. Con una trayectoria marcada por canciones llenas de reconocimiento, el artista continúa vigente en los escenarios y en el corazón de sus seguidores.

Los internautas no dejaron pasar la fecha y desde las primeras horas del día llenaron las redes sociales con mensajes de felicitación y muestras de cariño. Muchos destacaron su trayectoria, su constancia y la forma en que sus letras han acompañado distintas etapas de sus vidas.

